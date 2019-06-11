譚詠麟與後輩歌手推出《音樂夏令型》達金唱片銷量：有冇造馬？

譚詠麟相隔半年，於6月3日推出《音樂大本型》的第二版專輯《音樂夏令型》，精挑細選六首以「浪漫」為主題的作品，細訴兄弟手足情、生活態度以及教人學識欣賞浪漫！刻畫著一個個青春印記之餘，更有校長與六位後輩歌手攜手演繹，相當難得。

《音樂夏令型》推出短短5日，已達到金唱片的銷量，成績驕人。早前於6月8日舉行的「譚詠麟環球群星大派對」音樂會上，校長與六位後輩歌手以及環球一眾新人們，大唱新碟歌曲同經典金曲。完騷後在慶功宴上，唱片公司向校長宣布喜訊，更頒發了「《音樂夏令型》金唱片」禮物予校長，與包括趙浚承（Gary）、陳逸璇（Jolie）、李幸倪（Gin Lee）、周殷廷（Yan Ting）、符致逸（Adrian）、麥家瑜（Keeva），還有製作人Johnny Yim和歌詞顧問簡嘉明，齊齊分享這份喜悅。

《音樂夏令型》推出短短5日，已達到金唱片的銷量。（環球提供）

聞聽好消息後，校長即刻開香檳慶祝，風趣地問：「有冇造馬㗎？今時今日仲有金唱片銷量？」隨即他開心地答謝大家：「多謝有份參與嘅歌手們，同埋一班勞苦功高嘅音樂人同創作人，仲有環球唱片台前幕後嘅一眾同事！」有好成績並非一個人的功勞，還有一個團隊的努力，期待校長更多的音樂企劃。