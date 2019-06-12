香港特區政府修訂《逃犯條例》，引發了6月9日民眾遊行，民陣指有103萬人參與遊行，出名愛國的藝人梁競徽（原名梁烈唯）同日「被參加」反送中大遊行，一度得罪內地網民，他立即出面澄清自己沒有參與其中。今日（12/6）民間發起罷工罷巿，要求政府撤回修例，結果民眾自發包圍立法會及周邊一帶道路成功，有網民亦借此機會再次惡搞梁競徽，指他今天都會在添馬公園舉辦演唱會，以歌聲支持上街民眾，為此，梁競徽中午在微博出Po上載短片，似有暗示。

連登網民的改圖，圈住徽徽正參與遊行。（連登討論區圖片）

梁競徽今日中午在微博出Po，發布一段短片，指自己正在澳門，留言寫道：「天氣好好啊～～～」更關閉留言功能，似乎以避走澳門來撇清自己與在香港進行的示威有任何關係。

梁競徽在微博出PO，指自己正在澳門，更關閉留言功能。（梁競徽微博截圖）

梁競徽日前被網民惡搞改圖，將他的頭像Key在遊行照片上，一眾網民在其IG感謝他的付出，更說當日親眼目睹他在現場高叫口號，被捧為「香港之子」，有大批內地網民信以為真，在其微博留言，表示對其參與遊行感到失望，直指他「反中亂港份子不配做中國人」。梁競徽後來在微博澄清「我沒有去！」

梁競徽再被改圖。(連登討論區圖片)

網民對梁競徽「參與遊行」的反應：