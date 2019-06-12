【白色強人】馬國明「換錯心」真實存在　病人最後被判死於自然？

由郭晉安、馬國明、唐詩詠和李佳芯等主演的醫療劇《白色強人》除了是TVB製作認真自家製劇集外，劇中部分情節亦並非空穴來風，而是根據真實事件改編，加強真實感。在第二集中，提到「換錯心」的醫療事故在影射在2013年發生在瑪麗醫院！

劇中講到唐明（馬國明飾）面對醫委會內部聆訊時講到他在幫張麗女士進行心臟移植手術過程中，突然被告知張女士跟損贈者的血型不吻合，但唐明並沒有遵守醫療守則而停止移植，決定繼續進行手術，最後雖令張女士生命延續半年，但他亦面臨暫停執照一年的懲罰。

馬國明接受內部聆訊！（電視截圖）

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事實上，瑪麗醫院2013年5月發生換錯心醫療事故，院方將去世病人捐出的AB+血型心臟，移植予血型為A+並患末期心衰竭女病人，手術最終完成，病人亦沒出現排斥現象，惟術後半年，病人因感染肺炎死亡。

竟然係真實事件！（電視截圖）

死因裁判官最後指院方工作系統確有不足，前線醫護人員知悉捐贈者及死者血型不脗合，但他們在非正規工作系統下須兼任心移植聯絡工作，需一心二用，造成無心錯誤，操刀醫生知血型不脗合，當機立斷繼續手術。嚴官認為死者服抗排斥藥令抵抗力下降，最終死於嚴重真菌肺炎，但與她術後初期接受抗排斥治療無關，裁定她死於自然。

而劇中係死於手術失敗！（電視截圖）

好慘！（電視截圖）

而編劇最後安排楊副院長（郭晉安飾）替張女士向唐明交代遺言，指感謝唐明，讓她能夠多半年時間陪伴家人一幕，相當感動！

案件編號：CCDI-88/2014(JC)

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