陳玉蓮自爆與周潤發分手原因　致力公益無暇顧及感情事

近年潛心向佛的陳玉蓮（蓮妹），已經淡出演藝圈多年，最近她到訪台灣，接受當地傳媒訪問。被譽為「史上最經典小龍女」的蓮妹，與劉德華因為《神鵰俠侶》成為觀眾心目中的「熒幕情侶」，而在劇外，蓮妹最為人熟知的相信都是與周潤發（發哥）的一段情，這次接受訪問，她就談及當年兩人分手的原因。

陳玉蓮當年與劉德華合作《神鵰俠侶》。（Facebook/@chanyuklinonline）

蓮妹與發哥在1978年因為合作拍攝劇集《大亨》擦出愛火，兩人更被視為金童玉女，不過最終這段戀情只是維持了5年就告終。對於他們分手的原因眾說紛紜，有指兩人因為性格不合而分手，更傳發哥因為走不出情傷，為她自殺。雖然蓮妹並無正面回答，但就坦言自己年輕時因為性格剛烈，有話直說，難免會惹得發哥媽媽不滿，與對方不合。如今發哥與太太陳薈蓮相親相愛，蓮妹也感嘆二人互相扶持，非常合拍，同時也喜見發嫂在事業上能夠助發哥一臂之力，走向國際影壇。

周潤發與太太陳薈蓮結婚多年非常恩愛。（視覺中國）

與發哥分手後，蓮妹與美籍華裔商人陳超武在美國結婚，婚後兩人沒有生小朋友，但兩人走過8年後離婚收場。與前夫和平分手的蓮妹，也成長了不少，學會夫妻之間相處要互相體諒。潛心向佛的蓮妹，對於感情也看得很淡然，失婚一次的她現時單身，暫時未有找伴侶的想法，皆因自己太忙，沒時間思考感情方面。

雖然與前夫離婚收場，但蓮妹就指兩人是和平分手。（Facebook/@chanyuklinonline）

身為一代玉女明星的蓮妹，成功演繹了《天龍八部》中的王語嫣、《倚天屠龍記》中的小昭、《射鵰英雄傳》中的黃蓉，不過相信觀眾最印象深刻的，還是《神鵰俠侶》中的小龍女。她當年的古裝扮相無人能及，清麗脫俗的氣質備受讚賞，她也憑藉這套劇創下事業高峰，知名度大升。當時更指華仔暗戀蓮妹，但被她拒絕。多年來，華仔亦一直公開讚賞對方是他心目中最完美的「姑姑」。去年華仔在紅館舉行演唱會時，蓮妹亦難得現身撐場，可見兩人感情深厚。

蓮妹近年淡出演藝圈，但去年都有現身支持華仔演唱會。（視覺中國）

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近年致力公益的蓮妹，多年來在內地做慈善工作，曾與志願人士組成義工隊，走遍西藏、雲南、四川山區，自資過千萬台幣（約250萬港元）協助教育工作，出錢又出力。作風低調的蓮妹，近年已經很少在香港公開露面，她也助養了多名內地孤兒，愛心爆棚！

蓮妹近年出錢出力，幫助內地山區兒童。（Facebook/@chanyuklinonline）