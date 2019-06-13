【燕雲台】佘詩曼演出遼國女武神　愛上馬奴改變一生命運　

去年熱播的內地劇《延禧攻略》，劇迷最讚賞的並非女主角吳謹言，而是飾演繼皇后的佘詩曼，最後斷髮爆Seed一幕，看得人眼濕濕，雖然她是奸角，卻讓人恨不起來。繼《延禧》後，佘詩曼將會接拍內地劇《燕雲台》，今次還會演出大遼女武神蕭胡輦，為國家出力，最後卻因為愛情而叛國，結局相當悲慘。

佘詩曼接拍《燕雲台》飾演蕭胡輦一角，以3萬兵馬鎮守大遼西北。（佘詩曼微博圖片）

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歷史古裝劇《燕雲台》，故事背景是對大宋虎視眈眈的大遼，女主角是唐嫣飾演的蕭綽，有一代賢后之稱。雖然劇集每逢講到契丹人，例必大肆鞭撻，將遼國南侵視為惡行，但對於遼國人來說，卻是強盛的象徵，而《燕雲台》講述蕭皇后如何平定內亂，政治清明，對外開疆拓土，私生活又能跟最愛的男人韓德讓公然走在一起，而蕭皇后最大的絆腳石，卻是她的胞姊蕭胡輦。

唐嫣在新劇《燕雲台》飾演遼國皇后蕭綽。（劇照）

下圖為《燕雲台》演員：

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《燕雲台》故事背景是遼國入侵北宋。（《燕雲台》海報）

佘詩曼飾演的蕭胡輦，是一位甚有軍事才能的女武神，下嫁遼國齊王，被封為皇太妃，而在丈夫病故後，她統領著丈夫舊部，帶著3萬兵馬鎮守西北，想不到卻愛上了馬奴撻覽阿缽，但蕭皇后卻認為馬奴地位低，不配她的姊姊，更命令流放撻覽阿缽，令蕭胡輦恨透了妹妹蕭皇后，一年後蕭胡輦雖然跟情人破鏡重圓，但她卻不忿情人無辜被責，起兵叛亂，但最終兵敗被殺，蕭綽及蕭胡輦一個具有政治智慧，一個甚有軍事才能，卻因為對愛情價值觀的矛盾，反目成仇，佘詩曼演出這個悲劇人物，定能再次掀起煲劇熱潮。