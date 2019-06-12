【倚天屠龍記】周海媚演出滅絕師太被讚入骨　多套內地劇成為亮點

無綫熱播的內地劇《倚天屠龍記》，跑出了陳鈺琪及祝緒丹兩位女角，但最先被劇迷關注的女星，卻是有最美周芷若之稱的周海媚，演出滅絕師太一角，演技備受肯定，其實周海媚返回內地發展多時，而多齣內地劇集也會見到她的蹤影，雖然因為年紀所限，只能演出配角，但顏值卻往往不輸於劇中女主角，成為劇集的亮點。

周海媚在《倚天屠龍記》飾演滅絕師太。（周海媚微博圖片）

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周海媚曾經是無綫的一線花旦，拍過《義不容情》、《回到未嫁時》，而《大鬧廣昌隆》飾演女鬼小芙蓉，更令劇迷留下深刻回憶，被讚為「最美女鬼」。周海媚擁有滿清瓜爾佳氏的血統，皮膚白晢，雙眼水汪汪，而且十分襟老，就算現時已經52歲，顏值仍然是超晒班，而近日熱播的《倚天屠龍記》，她飾演滅絕師太一角，由於她在1994年拍攝《倚天》，曾經演出周芷若，劇迷更將她跟新版本的演出者祝緒丹比較，讚周海媚年青時靚過祝緒丹，現時也是大美人，完全看不出真實年齡。

周海媚在《武媚娘傳奇》飾演楊淑妃。（周海媚微博圖片）

周海媚拍攝的內地劇一覽：

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雖然周海媚已經褪下主角光環，在內地拍劇多數演出配角，但她的高顏值及演技，卻往往成為劇集的亮點，甚至用她的名字作為宣傳重點，像2014年她演出范冰冰擔正的內地劇《武媚娘傳奇》，演出楊淑妃一角，當時穿上唐朝後宮服飾，火辣身材，百分百讓劇迷瘋狂。周海媚更是金庸作品的常客，2008年胡歌版的《射鵰英雄傳》，周海媚就演出楊康之母，劇中的大美人包惜弱，還有1994年及2019年的《倚天》。在其他人氣劇集包括《花謝花飛花滿天》及《香蜜沉沉燼如霜》，周海媚一樣成為劇迷討論對象，難怪她在內地甚吃得開，劇集長拍長有。