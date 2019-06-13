48歲「真人芭比」Rachel整容105次　13年共花費31萬港元

芭比（Barbie）可以說是女生們扮靚的「啟蒙老師」，一頭長髮，大眼高鼻，身材高䠷，大家不多不少都曾幫「她們」裝飾打扮，迷戀不已。長大之後，更有不少人特地去整容，務求成為真正的「芭比」。

48歲的Rachel Evans被稱為「英國年紀最大的真人芭比」，她留有和芭比一樣的金色長髮，擁有超長濃密睫毛，粉紅色嘴唇，身材相當Fit。在過去的13年中，Rachel曾花費3.2萬英鎊（約32.4萬港元）整容，包括眼部整形手術、注射Botox、填充、非手術隆鼻以及一些「維護程序」，務求成為一位「真人芭比」。

Rachel留有一頭金色長髮，除了樣貌，穿衣打扮也向芭比看齊。（Instagram@rachel_evans_bikini）

5月，Rachel剛剛完成第105次手術，價值500英鎊（約5千港元）的非手術整容，目的是讓臉部看起來更緊緻，像玩偶、塑膠一樣。她不惜一切代價避免衰老，並且計劃兩年內再做7次手術，立志在50歲之前成為世界上最「塑膠」的女人。

整容前的Rachel。（catersnewsagency）

據外媒報道，Rachel表示自己一直在進行手術，經常做面部拉皮來消除皺紋，目的是：「為了讓我的臉看起來像世界上最有名芭比。」她續指，「這是我的生活方式，我會做任何讓我盡可能凍齡的事，雖然我快50歲了，但我依然會讓我保持在30歲的模樣，最近的整容就是我確保這一點的一種方式。」在經歷了過百次的整容手術之後，Rachel已經對疼痛產生了抵抗力，她想要證明自己的容貌逆生長，目標是「成為世界上最完美的整容臉之一，就像一個真人芭比娃娃。」

小時候的Rachel很可愛。（catersnewsagency）

經過逾百次整容，Rachel早已面目全非，她想讓自己看起來像一個玩偶。（Instagram@rachel_evans_bikini）

即將50歲的Rachel堅持注射Botox和做一些「保養」程序，以掩蓋面部的歲月痕跡。她現在已經預約了另一個鼻子整形手術，一些頸部緊實手術，以及大量的Botox保養手術，她解釋到，「面部無法做運動，所以我通過手術來協調面部肌肉，緩和皺紋，消除那些線條，我有一副看上去年輕的比基尼身材和腹肌，所以我想讓我的臉與我的身材相符。」

不過網友們見到之後，紛紛不敢苟同Rachel的想法：「怕是對芭比有什麼誤解」、「恕我直言，看上去有點僵硬」、「這整的是芭比她媽媽吧」等等。

Rachel指整容是為了想讓自己的臉與「看起來年輕的比基尼身材」相符。（Instagram@rachel_evans_bikini）

Rachel目前所做的整容手術及其消費。（dailymail截圖）

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