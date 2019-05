劉欣Trish Regan就中美貿易辯論直播　中美主播都係冠軍級人馬！

香港時間5月30日早上,CGTN女主播劉欣在北京演播室通過衛星連線方式,與FOX財經頻道(FOX Business Network)女主播Trish Regan,就中美貿易等相關話題進行了一場公開辯論。

這是中美主播首次正面交鋒,有外媒稱這場辯論是電視史上的偉大奇觀,雙方就公平貿易、知識產權、華為、關稅、中國發展、中國地位以及美方所謂的「國家資本主義」進行了16鐘的對話。

隨著辯論的激烈進行,劉欣與Trish Regan的背景也引起大家關注,兩位都是實力超群的主播。

劉欣:精通5國語言,首位獲得國際英文比賽的中國人

劉欣出生於1975年,現任職於中國國際電視台(CGTN),擔任《欣視點》(The Point with Liu Xin)的主持人。她的英語能力極強,純正的英式口音,無論發音抑或音調都無可挑剔,如果只聽她講英文,幾乎難以辨別出這是中國人。除了精通中文、英文,劉欣亦能熟練應用法文,擁有法文高級資歷證書(DALF),以及用德語、土耳其語進行交流。

1993年,劉欣入讀南京大學外國語學院英語語言文學系,在校期間獲得多項英文演講賽事,並以女性權益話題,斬獲世界英語聯合會(English Speaking Union)在倫敦舉辦的國際英文演講比賽(International Public Speaking Competition)冠軍,從來自27個國家的37名參賽者中脫穎而出,是首位獲得該殊榮的中國人。

大學畢業後,劉欣便加入中國中央電視台,擔任英文國際頻道(CCTV9,後改為CCTV-News)的主持人,2011年,憑藉出色的能力任中央電視台駐日內瓦首席記者,負責報導伊朗核談判、敘利亞衝突、人權議題、難民危機、氣候變化、世界貿易等備受矚目的議題。

Trish Regan:新罕布什爾州選美冠軍,兩度艾美獎提名者

Trish Regan比劉欣大3歲,1994年曾代表新罕布什爾州參加美國小姐競選,之後學習聲樂,就讀於波士頓的New England Conservatory of Music,在28歲時,以歷史學士學位在哥倫比亞大學(Columbia University in the City of New York)畢業。

2001年,Trish Regan加入美國CBS新聞(CBS News)的《CBS市場觀察》(CBS MarketWatch),擔任《CBS晚間新聞》的(CBS MarketWatch)記者,期間因出色的工作表現獲得北加利福尼亞州職業記者協會(Northern California Society of Professional Journalists)頒發的傑出青年廣播記者獎(the Most Outstanding Young Broadcast Journalist Award)。曾經擔任《Face the Nation》與《48小時》(48 Hours)的撰稿人,因揭露南美三國邊界地區和伊斯蘭恐怖組織之間聯絡的報導,她獲得了2007年艾美獎(Emmy Award)調查報導獎提名。

在2007年至2012年任職於消費者新聞與商業頻道(CNBC: Consumer News and Business Channel),主持每日市場交易節目,為電視網開創長片紀錄片模式節目,還曾憑藉紀錄片《迎戰潮汐:新奧爾良的戰爭》(Against the Tide: The Battle for New Orleans)獲得艾美獎最佳紀錄片以及Gerald Loeb Award提名。

加入福布斯前,Trish Regan於2012年到2015年於彭博電視(Bloomberg Television)主持每日全球交易市場節目《Street Smart with Trish Regan》,之後於2015年加入FOX新聞頻道和財經網,主持周末節目《The Intelligence Report with Trish Regan》同《Trish Regan Primetime》。

