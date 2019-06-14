鄧卓殷自爆做節目主持勁緊張　視「蝦頭」為楊詩敏為學習對象

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2018年港姐亞軍鄧卓殷（Amber）周四（13日）出席《2019香港小姐競選》宣傳活動，快將成為「小師姐」的她坦言覺得一年時間過得好快，而這一年時間令她學到很多：「除咗參選嘅期間，參選之後我哋又有訓練班啦，有好多唔同嘅機會，令到自己成個人成長咗之外，亦都認識多咗自己唔同嘅潛能。」同時，Amber都覺得有點感慨，「由第一次我哋開始招募嘅時候，我就即刻返去回顧返我哋上一年同參選期間嘅相，唔單止自己，見到唔同嘅女仔喺呢段時間都成長咗，大家都變靚咗啦，同埋close咗。」

Amber跟多位歷屆港姐一同出席招募活動。（梁碧玲攝）

講起上年參選的經驗，當時的問答環節好考參賽者的急才，而Amber當時在這環節的表現獲外界大讚，她笑言：「其實嗰個都好lucky嘅，急才可能都因為我有做功課去做吓research關於啲主持。」不過，Amber補充入行之後比起其他主持，仍有好多不足。

Amber笑言上年比賽的時候，反而不算太緊張，抱著「enjoy the show」的心態。（梁碧玲攝）

Amber又大爆自己正在拍一個關於寵物的節目，要做主持，自己仍然是好容易緊張，所以自己都要多點練習。而不同的前輩都有教導她，令她獲益良多，例如昨日跟楊詩敏（蝦頭）合作，見到對方把對白變到很搞笑，又加入自己的character，令Amber學到好多！

Amber指希望自己拍攝節目時可以放鬆點。（梁碧玲攝）

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