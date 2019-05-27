鄧卓殷陳年舊照曝光被質疑整容　單眼皮豬膽鼻只因女大十八變？

應屆港姐亞軍鄧卓殷（Amber）日前疑似捲入三角戀事件，因被指做第三者秘戀郭子豪兼同居而成為焦點人物，雖然她出席活動時已經一一否認，並澄清二人僅是教友關係，不過Amber依然是網民的熱烈討論對象，而她的陳年舊照亦被人再度翻出來大起底，被網民質疑究竟是女大十八變，還是有後期加工過的嫌疑。

應屆港姐亞軍鄧卓殷（Amber）近日成為焦點人物。（鄧卓殷IG：amber.tcy）

否認戀上郭子豪睇樓築愛巢 鄧卓殷：我哋係基督教友關係！

傳郭子豪暗撻港姐鄧卓殷 澄清與舊愛分手：唔涉及任何小三

Amber多張中學時期的青澀照片在網上流傳，不過相中的她與當選港姐亞軍的她似乎確實有一段距離，非但皮膚較黝黑，身形都看上去略為臃腫，看來她在變美方面的確下了不少苦功。不過，當時Amber的眼睛為單眼皮，直到大學時期都依然保留一雙單眼皮的眼睛，現在卻突然變成雙眼皮的精靈大眼。另外亦有網民質疑她的鼻子亦有動刀，學生時期的她本為豬膽鼻，現在鼻子卻變得小巧多了，難怪會被強烈質疑有整容之嫌。

中學時期的Amber與現時模樣的確有很大出入。（連登討論區）

她的眼睛以前是單眼皮。（連登討論區）

面對一眾網民的質疑，Amber曾大方承認過自己有箍過牙，而她回應《香港01》時亦表示：「我上次活動已經公開回應咗啦，冇其他補充啦。」不過其實不少女仔於求學時期都沒有多加打理自己儀容，亦不懂化妝的重要性，所以與現時有巨大分別真的一點也不奇怪，未必一定與整容有關。

究竟她是女大十八變，還是有後期加工過？（鄧卓殷IG：amber.tcy）

點擊觀看更多鄧卓殷照片：