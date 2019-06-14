【逃犯條例】讚好反對逃犯條例影片被罵　佘詩曼：不要過份解讀

近日因香港政府修訂《逃犯條例》，導致社會出現兩極的聲音，有不少藝人透過不同方式表態，佘詩曼日前在IG上讚好一條「反對逃犯條例」示威影片，遭內地網友發現，並截圖聲討，遣責她涉嫌支持港獨。阿佘於13日深夜在微博發文澄清，已經回收那個點讚。

阿佘被發現讚好「反對逃犯條例」影片，被內地網民大罵涉支持港獨。（視覺中國）

阿佘在微博留言說：「那天我深夜收工回來習慣性地翻閱朋友的Instagram。我瀏覽到一位認識的攝影師的作品便給他點贊。當我後來發現這個照片的內容令我十分震驚，於是立即收回點贊。我佘詩曼本人愛國愛港！不希望再被有心人過份解讀。謝謝大家！」

阿佘被內地網民發現點讚「反對逃犯條例」。（微博圖片）

阿佘昨晚深夜發文，指自己沒有看清內容就點讚，強調自己愛國愛港。（佘詩曼微博截圖）

雖然仍有少數網民留言攻擊阿佘，不過大部份粉絲表明仍然支持和相信她，並指她經常在節目和訪問中強調自己愛國，而她自己也是回歸年（1997年）的港姐，所以相信她並非有心支持「反修例」；更有人搬出許多阿佘當年參與四川地震賑災籌款的畫面截圖，大讚她愛國而且人美心善。

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