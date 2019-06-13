【逃犯條例】台創作歌手謝和弦不避諱談政治：天佑香港

台灣創作歌手謝和弦（R-Chord）近日十分關心香港正在發生的社會事，6月9日根據民陣公佈的數字，香港共有103萬市民上街示威，希望政府撤回《逃犯條例》。謝和弦在個人社交媒體上載一張香港人為表達訴求而填滿街道的照片，上面寫上Beyond《海闊天空》的歌詞：「原諒我這一生不羈放縱愛自由」，並寫下：「我是台灣的阿扣，香港的朋友加油。」

謝和弦關注香港正在發生的事，並為香港加油。（謝和弦IG）

經歷周三（13日）反《逃犯條例》的示威，謝和弦又在個人社交媒體發佈一張截圖，上面寫著：「22歲的吳同學說：『台灣始終是一個民主國家，人人手上都還有一票，只要大家努力，都會渡過危機，你們的一票我們多想要啊！有票就要出來發聲！』在台灣社會年輕一代仍在因亡國而感到憂慮時，香港的年輕一代已經沒有悲觀的權利，只能持續站出來，替自己爭取最大的人權空間。」謝和弦亦寫道：「還沒發大財，人先進棺材。這不是我們要的台灣。#天佑香港。#守護臺灣。#中國人不打中國人。」

謝和弦又叫台灣人守護台灣。（謝和弦IG）

有香港粉絲在限時動態標記了謝和弦，並寫道：「我小學已經看他電視劇長大，很欣賞他敢發言、願意發聲，即使這並不是你居住的地方，你仍會分享讓其他人知道香港的事，謝謝你的出現，You’re my hero！」謝和弦亦有轉載。謝和弦一直十分關心政治議題，作為藝人亦對此毫不避諱，2018年曾直批台灣政府太廢：「年輕人已厭惡黨派鬥爭，老百姓也賺不到錢養生。」，他認為選舉是唯一可以合法反對政府制度的渠道，又呼籲大家：「一起善用它吧！」