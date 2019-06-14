赤井沙希獲封「摔角界林志玲」　外表嬌柔竟然係擂台冠軍常客

台灣第一名模林志玲近日閃婚日本藝人AKIRA，獲得大家祝福，近日驚見志玲姐姐竟然現身擂台，睇真啲，原來是一位外貌身材酷似她的日本女摔角手赤井沙希，這位最美摔角手因此獲封為「摔角界林志玲」，不少網民更留言直呼「好想被她摔！」

赤井沙希這些角度都很像志玲姐姐。（圖／twitter @SakiAkai ）

人稱「摔角妖精」的赤井沙希是一名職業女摔角選手，今年32歲的她身高173cm，有一把直長髮、皮膚白皙、五官相當精緻，在擂台上非常有台型，不論是飛撲、抬腿，竟然都能優雅演繹。不要以為赤井沙希是一個空有外表的花瓶，她絕對是外貌與實力兼備，經常在擂台上打敗對手，早前更在「Ironman Heavymetalweight Championship」中使出必殺技，擊敗同屬冠軍人馬的男對手平田一喜，順利拿下冠軍腰帶。

赤井沙希打敗男對手平田一喜，順利拿下冠軍腰帶。（圖／twitter @SakiAkai ）

赤井沙希原為模特兒出身，曾擔任過演員、寫真和綜藝明星，直到 2013 年才加入日本摔角聯盟 DDT ，正式成為女摔角選手。她來自武術世家，父親是日本著名職業拳擊手赤井英和，而母親也是拳擊健身教練，雖然父母在她年幼時離異，但她仍繼承了父母親的衣缽。

赤井沙希擅長以飛撲擊倒對手，而且動作非優雅！（圖／twitter @SakiAkai ）

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