【蒼井優結婚】偕夫山里亮太開記招全程甜笑　拒收婚戒有原因

33歲日本氣質女星蒼井優昨日(6日)宣布，與比自己大9年的日本諧星山里亮太閃婚，二人拍拖不足2個月，今個月初低調註冊，震驚各界，二人被形容為「美女與野獸」的組合。蒼井優事先透過事務所交代並非奉子成婚，同日晚上，一對新婚夫婦在東京召開記者會，親自交代婚事，吸引約200名傳媒到場。

蒼井優與丈夫山里亮太開記者會交代婚事。（視覺中國）

蒼井優在記者會上，不時帶着幸福的笑容凝望丈夫，被問及閃婚原因，她甜笑大讚老公溫柔而且細心體貼，是她喜歡的類型，二人一開始便以結婚為前提交往，對方幽默而且與自己志趣相投，金錢價值觀也很相似，二人還有一個共通的生活小細節，就是為了慳電，在打開雪櫃後會立刻關門。

蒼井優看着老公的眼神充滿幸福。（視覺中國）

山里亮太表示見家長時，曾向蒼井優父親承諾「我會給蒼井優一輩子的幸福，請准許我們結婚。」笑稱蒼井優父親要求他再說一遍，嘗試拒絕他，但最終口才好的山里亮太，說了3個不同版本，令對方無從拒絕。蒼井優回想當時的情形，忍不住感動落淚。蒼井優隨後自爆自己拒收婚戒，因為自己經常弄丟重要的物件。

蒼井優臉上寫滿幸福。（視覺中國）

當中不乏尖銳問題，有記者問二人，會不會擔心對方出軌，二人異口同聲回應：「不會！」山里更笑言太太答得很快，蒼井優聞言不禁甜笑。

+ 4 + 3 + 2

點擊圖片看更多蒼井優靚相：