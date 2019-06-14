【全裸監督】山田孝之化身AV王村西徹　行事極踩界曾被判監370年

由山田孝之、滿島真之介和玉山鐵二主演的日劇《全裸監督》將於8月8日在Netflix上架，而劇集的首支預告片日前亦於網上公開。片段中，飾演日本色情影片導演村西徹的山田孝之便以對白「想不想一窺我的世界呢」來揭開序幕，然後一系列畫面瞬間在觀眾眼前閃現，讓大家一瞥日本80年代的紙醉金迷，以及AV世界的實況，當中最搶眼莫過於多次出現的山田孝之白色底褲仔Look。

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老婆出軌後變AV帝王

《全裸監督》以AV導演村西徹（村西とおる，或譯村西透）波瀾壯闊的一生為藍本，鉅細靡遺地講述這個風格前衛的鬼才如何徹底改變80年代日本的色情產業。故事講述原本是英語教材售貨員的村西徹為公司賺了一大筆後，卻因為同事虧空公款引致公司倒閉而突然失業，萬念俱灰的他提早收工，回家時更親眼目擊老婆偷食的驚人畫面。

機緣巧合下，村西徹遇上了滿島真之介飾演的小混混，更因為對方帶領而接觸了色情產業，當他發現搞「鹹書」好好賺之後，便迅速建立起自己的色情雜誌帝國，他成立的色情出版社直接無視日本色情審查法規，也因此引起日本警方，甚至美國執法、司法單位的注意……

《全裸監督》首季10集將於8月8日在Netflix上架。（《全裸監督》海報）

曾在珍珠港上空拍AV 被判監370年

或者香港新一代觀眾對村西徹本人不太認識，但有「AV帝王」之稱的他絕對是日本色情產業史的代表人物。村西徹不僅是成人電影導演兼攝影師，更是會親自上陣與女優「大戰」的演員，他亦因為經常打破傳統和法規，包括以16歲少女擔任影片女主角，而七度被日本警方拘捕，更試過在夏威夷珍珠港上空拍攝AV，而被美國司法當局判監370年。曾經日賺2億日圓、揮金如土的他背負50億巨債時，寧願與妻兒住在廉價公寓，也打死不申請破產，深信自己終有一日能夠鹹魚翻生。

作家本橋信宏在2016年推出村西徹傳記小說，以文字講述這位「AV帝王」波瀾壯闊的人生。（小說《全裸監督》封面）

其實珍珠港上空拍AV都未算癲，點擊下圖觀看村西徹更爆事例：