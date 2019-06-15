林俊傑經理人拍甩粉絲手機影片於網上瘋傳　為事件火速公開道歉

歌手林俊傑（JJ）近期忙著「聖所2.0」世界巡迴演唱會，他近日現身機場，大批歌迷到場接機，經理人被影到拍打歌迷手機，導致手機飛跌落地，片段在微博瘋傳，引發熱議，一度衝上微博熱搜榜第一位。

歌手林俊傑（JJ）近期忙著「聖所2.0」世界巡迴演唱會，近日現身機場發生經理人與粉絲「衝突」事件。（林俊傑微博圖片）

在網上瘋傳的畫面中，林俊傑戴著帽子和墨鏡現身合肥機場，他身邊則跟著保鑣、經理人，大批歌迷到機場迎接，一睹偶像風采，紛紛拿起手機拍照錄影，當中一名女歌迷似乎將手機拿得有點太過貼近 JJ ，經理人見狀直接揮手打飛歌迷的手機，導致手機跌落地上，然後離開。

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此事登上微博熱搜，大批網友責備經紀人的行為有點過份，認為該名歌迷並沒有做出過於激烈的行為，但亦有人認為經理人可能擔心手機靠太近 JJ，才揮手擋手機。

經理人今天（15日）下午公開道歉，指當時該名粉絲跑到防護欄內，所以她較為警惕，她承認有推開粉絲的手，因為擔心她衝向 JJ ，她表示不是故意拍掉對方手機，並為此致歉。網上亦流傳該名粉絲與友人的對話截圖，她指是自己不小心摔了手機，希望平息事件。

林俊傑經理人火速道歉，平息歌迷怒氣，為事件撲火。（林俊傑微博圖片）