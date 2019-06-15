TWICE子瑜出道4年首挑戰空氣瀏海　與家人遊柬埔寨慶祝生日

TWICE日前出發到泰國為演唱會做準備，有眼利的粉絲就發現出道4年來，少有換造型的子瑜竟首次剪空氣瀏海，她的美貌又再一次受到粉絲的關注，甚至有韓國傳媒稱子瑜是「人間娃娃」一樣。子瑜今天亦在IG貼出柬埔寨的旅行照，向粉絲分享與家人一起過生日的幸福。

子瑜出道4年來，首次以空氣瀏海造型示人，獲粉絲大讚合適。TWICE成員因要經常漂染換造型，就連她們也嘲笑自己是「假髮團」，每人都要靠假髮維持髮量。可是唯獨子瑜出道以來，一直都維持深色長髮，所以這次她首次挑戰空氣瀏海，立即引來大量粉絲關注。子瑜也有在IG上傳自拍，更寫上「嘗試捲起我的小瀏海」，不得大讚瀏海的確與她非常適合，果然美貌駕馭一切！

子瑜首次以空氣瀏海造型示人，驚艷不少粉絲！（IG/@twicetagram）

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昨天（14日）亦是子瑜的生日，今天她就在IG上傳大量旅行美照，並與粉絲分享和家人在柬埔寨旅行的開心事。子瑜講到：「這次放假和家人們去了柬埔寨吳哥窟，我們觀賞了許多美麗又壯觀的古蹟，在那裡拍了好多照片，趕緊想和你們分享。那邊的天氣很熱，甚至還要走很多路，汗也流了許多，但我喜歡這樣，這次旅遊得非常開心。」希望粉絲也要到此一遊。另外，子瑜亦感謝每位祝福她的人，外加一張寶貝寵物的照片。

子瑜曬出大量柬埔寨吳哥窟旅行照。（IG/@twicetagram）

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