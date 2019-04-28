【多圖】TWICE赤腳便服拍攝專輯封面　子瑜瞓梳化曬大長腿

韓國人氣女團TWICE近日帶着新歌《FANCY》，展開在各大音樂節目的宣傳活動。官方也公開大量9位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢、Mina和彩瑛工作的花絮照片，讓ONCE（TWICE粉絲）大飽眼福，果然認真工作的模樣最美。

這次專輯《FANCY YOU》除了展示TWICE華麗風的一面外，亦有較休閒的便服版本，能夠一次過見到9位成員不同的一面。繼上次華麗風拍攝後，今次官方公開休閒版封面的拍攝花絮。TWICE換上簡單便服，赤腳在梳化及床上與小狗拍攝，帶給粉絲親近的感覺。其中出道以來，一直以短髮示人的定延，這次特意駁上長髮，獲得粉絲的大好評。

駁上長髮的定延更添女人味，獲得不少粉絲的稱讚。（網上圖片）

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每次TWICE的幕後花絮照公開後，都會見到不少留言大讚工作側拍竟更好看，萬一工作人員沒有紀錄下來必定十分可惜。組合中身高最高的子瑜，穿上短裙半躺在梳化上拍照，大曬筆直的纖腿，非常吸睛。子瑜更在休息時，與Momo及彩瑛拿起道具桔頂在頭上，互相考平衡力，齊齊研發全新個人技。果然TWICE一如既往，成員間關係好外亦非常懂得自娛。

官方身高170厘米高的子瑜，在梳化上曬出一對大長腿。（網上圖片）