TWICE打歌服裙太短頻走光　粉絲轟造型師疏忽打底褲睇清光

韓國人氣女團TWICE近日攜新歌《FANCY》回歸，並登上各大音樂節目宣傳打歌。9位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢、Mina和彩瑛一轉大人風，打歌服也由可愛制服換成能展現女性美的衣服。穿上短裙大曬美腿的同時，亦變成造型師的疏忽令TWICE在台上頻頻走光。

《FANCY》的編舞比《TT》和《Likey》等歌曲較為激烈，舞步大外亦有不少蹲下的動作。可是25日TWICE出演Mnet《M Countdown》時，除了定延及彩瑛外，其餘7位成員也穿上超迷你短裙現身，加上剪裁貼身，稍有不慎便有機會走光。雖則說緊身打歌服，充分突顯TWICE的好身材，造型師也有為成員們做好防走光措施，可是不斷露出打底褲的畫面相當不美觀。由於鏡頭從下而上拍攝，子瑜、Momo、Sana和娜璉等的黑白色打底褲，能夠用一覽無遺形容。

早前TWICE出演《M Countdown》，打歌服因過短而頻在舞台走光。（網上圖片）

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對比影片開始和結束，子瑜的裙子的確已短了一大截。（網上圖片）

從《M Countdown》頻道，TWICE各成員的直播影片可見，眾人邊跳邊拉下裙子，粉絲都睇到非常擔心。雖然9人面對服裝不便都沒有表露一絲尷尬，繼續專業演出，但一班粉絲就直言心痛，批評造型師的嚴重失當。從影片中可明顯見到歌曲開始前，子瑜的裙子本來已短到大腿一半以上。未到副歌，裙邊已縮到見到打底褲邊，更一度隱若露出屁股邊。直至歌曲完結時，子瑜的裙子已比開場時短了一大截，實在希望之後造型師能夠注意裙子過短的問題。

娜璉和Momo的情況同樣令粉絲擔心，可是兩人都非常專業地完成演出。（影片截圖）