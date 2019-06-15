【臉紅的思春期演唱會】安智煐一時感觸哽咽　望香港粉絲幸福

有韓國音源強盜之稱的小清新組合臉紅的思春期，兩位成員安智煐和禹智潤今天（15日）在香港舉行演唱會「2019 BOL4 ASIA TOUR <BLOSSOM> IN HONG KONG」。兩人事隔一年多再來港，吸引大量粉絲入場支持，更有不少情侶結伴前來。

臉紅的思春期相隔一年多再來港舉行演唱會。（葉志明攝）

臉紅的青春期一開場就帶來大熱歌《Picnic》和《Tell Me You Love Me》，配合現場Live Band，以獨有的小清新歌聲，淨化現場粉絲的耳朵。雖然兩人已經近一年半沒有訪港，可是她們的廣東話完全沒有退步。安智煐首先說「大家好」，再由禹智潤說出「我哋係臉紅的思春期」。安智煐講到約一年半沒有來香港，所以今晚特別緊張和激動，她說：「真的很久沒有來，很想念大家，也十分期待今晚會與大家創造甚麼特別回憶。」

臉紅的思春期一開場就用廣東話自我介紹。（葉志明攝）

搞笑的臉紅思春期更請香港粉絲忘記上年的演唱會，她們講到：「因為今年有更漂亮的舞台，而且也準備了新歌等，將帶給大家充滿我們感情的演出。」她們也希望現場粉絲，今晚能夠像如組合名一樣的「青春期」少男少女盡情享受，即使旁邊的觀眾做甚麼也約定不以奇怪眼光看對方。安智煐也講到，希望今晚的演出，能夠通過共感帶給香港粉絲安慰。唱出《To My Youth》時，非常投入的安智煐一時感觸起來，雖然無法順利唱出高音，但仍獲現場粉絲拍手支持。