【白色強人】郭晉安歷年「奸樣」大盤點　你分唔分得出係邊套劇？

《白色強人》劇集圍繞著極大爭議的醫療改革問題，劇情不少借鏡真實醫療個案，觀眾看得不亦樂乎。而《白色強人》更是雲集TVB的一線藝人，郭晉安、馬國明、唐詩詠和李佳芯四大台柱，張曦雯、何廣沛和馮盈盈這些潛力演員，卡士相當強大。

《白色強人》真係好大卡士。(《白色強人》劇照)

《白色強人》是郭晉安在無綫電視經理人合約中的最後一套作品，雖然他轉投王祖藍開辦的手工藝創作後應該還會跟TVB有不少合作，不過大家已經將《白色強人》視為他的告別作。

之後幾耐先會見返安仔喺TVB劇出現呢？（《白色強人》劇照）

郭晉安在劇中飾演充滿自信的腦科醫生兼副院長，他貪權並堅持醫改，希望後世都覺得由他創造了另一個世界，而他在劇中亦不是露出「奸樣」，亦不禁令人想起他上年再《再創世紀》的演出，不只如此，其實郭晉安在TVB近5年有4部劇都展現出他的「奸樣」，不過就被網民指這些「奸樣」變化不大，如果這幾部劇的角色互調，基本上認不出來。

這是《白色強人》飾演楊逸滔。（《白色強人》螢幕截圖）

以下呢幾套劇，可能掉換角色都冇人分得出，入去睇吓！

答案睇下圖！

郭晉安以往一直予人的感覺都是忠直角色的印象，《創世紀》中的馬志強和《戇夫成龍》的阿旺都是代表作，而阿旺甚至可以說是他演藝生涯的最大成就，不少人腦海仍然保留著阿旺「傻傻吓」的影子。