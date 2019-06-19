【阿翔外遇】太太發文原諒：一起承受最壞　表現太大方惹名醫擔憂

鄺仔說世界上最大的武器是「溫柔」，許志安出軌黃心穎，震驚全球華人，正室鄭秀文（Sammi）只溫柔地回應「不放棄自己，不放棄對方，互相糾正，繼續一步步前行」，表明會與丈夫共度難關。台灣藝人阿翔（陳秉立）早前被拍到與拍檔謝忻街頭熱吻，爆出不倫戀，阿翔妻子 Grace 在事發6天後，於個人臉書發言，公開原諒丈夫，她寫道：「你的世界在下雨嗎？換我為你撐傘」，展現了無限的溫柔和包容。

阿翔被揭外遇後，太太公開原諒丈夫。（Out Of Control 媽咪Grace FB圖片）

阿翔因為外遇而引起事業危機，加上他第一次開記者會交代事件時，態度不誠懇，而且全程微笑，加上多次強調與謝忻仍是「友誼滿滿的好友」，平日也會互相擁抱打氣，公眾覺得他毫無悔意，引發更大的反響，令事件愈演愈烈，更傳出同團拍擋浩子的演藝工作及代言受到連累，阿翔的事業迎來重挫。昨日（18日）招開第二次記者會，先由浩子非常嚴肅地為阿翔道歉：「身為阿翔拍檔的我，還是身為謝忻師兄的我，他們犯錯，等於我犯錯。」阿翔在一旁低頭緊皺眉頭，他隨後發言，並表示已與謝忻割席：「已經完全沒有聯絡，現在最重要的，是顧好我自己的家庭。」

阿翔再為外遇事件開記者會，與「浩角翔起」拍檔浩子齊齊現身。（影片截圖）

對於丈夫與閨蜜謝忻一同背叛自己， Grace 選擇原諒，並以最大的溫柔，為他撐傘，遮擋外面的腥風血雨。 Grace 在臉書發表長文，先表達了自己被背叛的心情，「無法想像，會有錐心刺骨的寒冬，像撕裂傷口般的痛⋯不！是更勝！」她希望這是一場夢，但這是一場真實的「惡夢」，Grace指丈夫「這回真的闖大禍了」，她用力回帶這些年，想想丈夫還有什麼對自己不好的地方，好讓自己可以灑脫地離開他，然而，只有四個字可以形容，竟是「無微不至」。

阿翔（中）日前被爆與同事兼老婆閨蜜謝忻（右）在街上激吻，阿翔老婆更曾將謝忻視為家人。（Out Of Control 媽咪Grace FB圖片）

Grace 細數相識15年，相戀10個4季以來，阿翔帶給自己和孩子幸福的每一幕，白手起家時的承諾；到奪得金鐘獎，阿翔說把榮耀給她；下雨會急忙開車來接她；總是化身聖誕老人，為家人實現願望，這就是他最大的願望；幾乎從不與太太爭吵，因為阿翔認為「能在一起好好的，真的很重要」。

Grace 感謝阿翔對自己和家庭多年來無微不至的照顧。（Out Of Control 媽咪Grace FB圖片）

Grace 說跟孩子之前很孤單，阿翔只有零星的陪伴，很羨慕別人總有老公在身邊，反而現在阿翔停工，孩子才算賺到爸爸的時間。阿翔為了工作，經常出差，其實沒有太多時間與家人相處，甚至把時間分了一些給別的女人，即便如此，Grace 仍選擇放大那些阿翔對自己和孩子好的畫面。Grace 用最大的溫柔，令阿翔更深刻地反省了自己的錯，「我們可以享受你的最好⋯也可以一起承受最壞的，不是嗎？」

「陳秉立⋯⋯你的世界在下雨嗎？換我⋯為你撐傘⋯」Grace說，溫柔得令人心疼。

Grace 在丈夫外遇後，選擇原諒他，更願意為他遮風擋雨。（Out Of Control 媽咪Grace FB圖片）

然而溫柔無限的包容，真的是解決婚姻問題的最大武器嗎？擁有豐富外遇後婚姻諮商臨床經驗的台灣著名精神科名醫鄧惠文，在節目上表達了對Grace的憂心，認為她的表現非常極端，「如果一方很極端的美好、很極端的包容、很極端的體諒，很極端的明明自己被傷害了，她還能夠照顧別人的，也令人擔心，這已經是超越人類的高度。」

Sammi說，「婚姻當中除了彼此給予的幸福溫暖，當中也深深包含了彼此的錯誤和彼此的原諒。」婚姻是人生一個重大的課題，又是一場二人三足，一人跌倒，另一人扶持，才能一步步走下去。前提是，不要忽視自己的情緒，照顧好自己，才能照顧好家庭，而最重要的是，對方值得你給予機會。

台灣著名精神科名醫鄧惠文，在節目上表達了對Grace的憂心，認為她的反應太極端。（《新聞挖挖哇》影片截圖）