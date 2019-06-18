【阿翔外遇】阿翔開記招感激老婆原諒　與小三謝忻劃清界線

38歲台灣藝人兼組合「浩角翔起」成員阿翔（陳秉立）上星期（12日）被爆背妻當街激吻37歲女主持謝忻，愛妻好丈夫形象瞬間盡毀，偷食事件更被封為「台版安心事件」，轟動全台灣。雖然阿翔在事件曝光當日火速見記者交代，不過他當時的輕挑態度被狠批不夠真誠，直到今日（18日）在拍檔浩子陪同下開記者會交代事件，更六度鞠躬道歉。

阿翔與「浩角翔起」拍檔浩子齊齊現身記者會。(影片截圖)

阿翔以全黑造型憔悴出席記者會，面色凝重，並於發言前先向鏡頭鞠躬：「 首先，再一次的跟我的老婆小孩說聲對不起，還有我的家人爸媽一直支持我的朋友，還有我的搭檔浩子，說聲對不起，真的很抱歉，讓大家失望了。」他亦表示這段日子已經好好反省自己的過錯，並虛心接受所有的批評和代價。他提到老婆Grace的時候更一度哽咽：「 最感謝的就是我的老婆，她願意陪著我走這一段，非常艱辛很難熬的日子。我的老婆小孩是我這輩子最大的責任、是我的承諾，在未來的日子裏，我會加倍努力守護他們不讓他們再受傷害，永遠在一起。」

阿翔（中）日前被爆背着老婆Grace（左）與同事兼老婆閨蜜謝忻（右）在街上激吻。（Out Of Control 媽咪Grace FB圖片）

有記者問他和謝忻的關係持續了多久，阿翔沒有明確回答，只承認最近才變了質：「十幾年來的工作默契，十幾年來如此的熟悉，在這一個多月發生了變質，我沒有拿捏好好朋友之間應有分寸，再次跟大家道歉對不起。」被問到二人現時還有沒有聯絡，他表示：「到目前為止，已經完全沒有連絡，現在最重要的，是顧好我自己的家庭，謝謝大家。」

阿翔日前現身交代事件時被指責欠缺真誠。（視覺中國）

雖然偷食事件與浩子無關，不過依然現身力撐好拍檔，被網民力讚是神隊友。有記者問道，他是不是早就知道阿翔和謝忻的婚外情，他表示是事件曝光當日才通過新聞得知，不過他卻將責任攬在自己身上：「 身為阿翔拍檔的我，還有身為謝忻師兄的我，他們犯錯等於我犯錯，我在這邊要很鄭重跟大家說一句對不起。」 浩子亦透露Grace已經原諒了阿翔：「其實事情發生以後，Grace有傳簡訊給我，她說阿翔現在很不好，拜託你幫我鼓勵一下他。」

二人多次鞠躬道歉。(影片截圖)

阿翔和謝忻偷食事件曝光後，二人已即時停工反省，據聞亦有多間代言商抗議，「浩角翔起」本來有一個價值20萬台幣（約4萬9千港元）活動更被廠商取消，所屬經紀公司「時代綜藝」更可能會被要求賠償多達一百萬台幣（約24萬8千港元）的賠償金。「時代綜藝」老闆回應指會盡最大誠跟廠商溝通協調，正積極聯絡中。

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