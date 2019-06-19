【後生仔傾吓偈】麥明詩豪借過百萬畀朋友：我知佢老竇有層樓……

大嗱嗱借出一百萬，真係要唱句「人生有個好朋友確係好」畀麥明詩聽。(影片截圖)

最新一集《後生仔傾吓偈》以「幫人可以去到幾盡？」為題，無錯，到底可以去到幾盡呢？「借100萬比朋友」麥明詩嘅答案絕對係震撼了全場！不過要做到咁盡，首先係你要有100萬，麥明詩就話自己因為已經做咗嘢3年幾，所以都有一定積蓄……

重點係佢唔擔心朋友唔還，呢位朋友喺麥明詩心目中都有幾份量。（影片截圖）

至於呢件事點解會發生呢，麥明詩表示：「為我朋友幾叻仔嘅，佢做生意，有啲周轉問題，咁我相信佢真係周轉問題，而唔係假周轉嘅問題，我問佢要借幾多，佢話一球。」一開口就係100萬，呢位朋友都幾睇得起麥明詩，就連馮盈盈都疑問地表示，點解呢位朋友唔問幾多個朋友借呢。點知，麥明詩嘅答案仲精彩：「佢總共唔係要100萬，而係要200萬，但我同佢講200萬一定唔得。咁100萬我都有嘅，掹晒出嚟的話。」麥明詩仲話自己因為無咩點買股票，所以手上有100萬現金可以借出，而佢對呢位叻仔朋友似乎亦十分之信任，更笑言：「咁其實我都唔係完全無計過數，因為我知佢住邊，佢老竇都有層樓，如果到時我咪蹲喺佢門口囉。」識朋友，真係要揀麥明詩呢一類，100萬，隨時快過搵邦民！

