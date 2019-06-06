【後生仔傾吓偈】麥明詩都會怕嫁唔出？　一早搵定幾個後備人選

明明今集主題係冒險之旅，但最後變咗麥明詩27歲的約定……（影片截圖)

麥明詩自從同林作分手後，先後同過何浩文、余德丞和吳業坤等傳出緋聞，年初為準備拍攝大台節目《單車遊學團》時，不時與香港前奧運單車選手胡健燊出雙入對，除日日見面之外，又一件練車背心兩份穿。喺最新一集《後生仔傾吓偈》，有份參與節目嘅潘梓鋒(Bryan)、王德志(Danny)和龔朗賢(Lawrence)以嘉賓身份分享跨國「單車旅行」嘅經歷，不過就竟然無胡健燊，認真奇怪。



麥明詩分享單車旅行中嘅炒車經歷，並透露當時潘梓鋒（最左）救美過程。（影片截圖)

節目中，當麥明詩透露Danny係佢嘅大學同學時候，馮盈盈就突然「醒」起啲嘢，仲問麥明詩：「你曾經講過有個好friend嘅同學，話如果你到幾歲都無人要就會啃咗你，係未就係佢？」見到兩位當時人尷尷尬尬嘅反應，怕且FYY都無估錯，而Danny亦都好快咁承認，仲話：「係有個咁嘅人，如果佢27歲……」27歲？！麥明詩今年剛好27，而且單身，咁係未代表……「其實我係搵咗幾個，最唔想嗰個排40歲、想啲啲嘅排38歲……佢係排到我離婚之後架啦。」

呢位就係曾經答應過麥明詩27歲無人要的話，會啃咗佢嘅Danny 。（影片截圖)

雖然麥明詩好努力咁去解釋，但點都解釋唔到同Danny嘅27歲的約定，而Danny亦都好配合咁話自己係麥明詩離婚後嘅人選，更笑言：「不過唔知佢離婚時間，同我時間係未一樣。」由27歲的約定變成再婚人選，連FYY都忍唔住輕嘆年輕人嘅感情觀真係好複雜，而麥明詩就突然好似有感而發咁話：「既然去到嗰個歲數都都搵唔到，你寧願要垃圾定要屎？」佢口中嘅垃圾同屎，好明顯點都有Danny份，好朋友／好同學咪就係呢啲囉，雖然被一眾後生仔笑到紅都面晒，但Danny就唔係好介意，仲以：「好似周星馳咁講，一條底褲同廁紙都有佢嘅作用」打完場。麥明詩話晒都係港姐冠姐，而且十優生，雖然暫時感情未有著落，但相信都唔會係要揀「垃圾」或者「屎」。