羅志祥被爆背女友偷食　疑似小三于大夢設局逼周揚青退位

台灣男星羅志祥（小豬）與內地網紅女友周揚青拍拖多年一直感情穩定，兩人近年越愛越高調，不止一早已經見過家長，還經常結伴旅行，高調在網上放閃。不過日前突然有報道指，小豬與有「真人版娜美」之稱的于大夢曾有一段地下情，更指于大夢甚至串通記者偷拍，想逼正印周揚青退位！

羅志祥（小豬）與內地網紅女友周揚青拍拖多年感情穩定。（IG@gracechowwwww/@showlo）

周揚青一早已經見過羅媽媽，兩人仲好Friend添！（IG@gracechowwwww）

據台灣傳媒報道，于大夢曾在2016年向朋友透露男朋友是演藝圈天王，兩人已經拍拖半年，但後來才知道對方有女朋友，無辜變成第三者的她一度心碎爆喊。不過于大夢堅信自己可以「坐正」，於是聯合記者設局偷拍她和小豬約會，希望藉着戀情曝光，破壞小豬和正印周揚青的感情。她還透露男友多數都是揸朋友架車來接她，還叫她一上車就要瞓低，以防被記者影到。

于大夢自爆曾介入小豬與周揚青的戀情。（IG@ydmeng）

現年25歲的于大夢是台灣世新大學校花，早在讀書時期已經在網上討論度甚高。擁有甜美外型和Fit爆身形的她，深受男粉絲歡迎，更被封為「真人版娜美」。入行以來緋聞不斷，于大夢曾被影到與辰亦儒、黃立成食飯約會，更被影到與余祥銓在颱風天共處一車，不過隨後男方澄清只是好朋友關係，不了了之。

于大夢外型甜美，身形Fit爆，被封為「真人版娜美」。（IG@ydmeng）

于大夢曾與辰亦儒傳出緋聞。（IG@calvinchen777）

于大夢前年拍完網劇《N世代之青春降臨》後，決定赴美進修電影，當時她曾透露知道自己是第三者後，才覺得自己好蠢，一直被男友欺騙，後來男方高調公開自己的女友，令她徹底心碎。

（IG@ydmeng）

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