明日花綺羅摸小豬胸肌腹肌　羅志祥耳朵通紅：我們先停好不好

日本知名AV女優明日花綺羅到台灣錄製綜藝節目《娛樂百分百》，明日花穿著黑色連身裙性感登場，節目主持人羅志祥（小豬）就羨慕起一直跟在她身旁的翻譯。當愷樂講解遊戲是明日花雙手貼上電療貼片，在一分鐘內幫小豬穿襯衫打領帶；光是聽遊戲規則小豬就已經不由自主地一直傻笑，甚至連遊戲要怎麼玩都沒聽清楚。

明日花雙手需貼上電療貼片，羅志祥叫愷樂調小度數，私心盡現。（娛樂百分百Youtube影片截圖）

明日花綺羅幫羅志祥穿恤衫、扣鈕扣的同時，雙手不安分地在小豬的胸肌和腹肌上遊移，令小豬害羞地笑個不停，明日花一邊摸、一邊稱讚羅志祥的肌肉：「好厲害、摸起來很有形狀、很舒服！」，讓他急忙向鏡頭求救說：「我們先停好不好？」明日花的動作變得越來越大膽，讓向來口齒伶俐的小豬慌得說不出話，還避開不與明日花有眼神接觸、耳朵也變得通紅，穿恤衫結束以後大呼：「天啊！」

羅志祥全程不敢與明日花綺羅對視。（娛樂百分百Youtube影片截圖）

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在明日花綺羅幫羅志祥戴領帶的時候，羅志祥的目光四處遊移，完全不敢與明日花對視，也按捺不住嘴角向上揚。明日花綺羅終於完成任務，可另一個主角羅志祥卻驚魂未定，腿軟到只能靠著旁邊的桌子舒了一口氣，他說：「那個……氣場太強了！太厲害了！我很少會這樣，一般都是女生會害羞。」愷樂在旁補充道：「他有25年耳朵沒紅過了！」讓明日花綺羅笑讚：「真可愛！」，使羅志祥再次心跳加速。

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