鄧萃雯陳潔儀錫面合照被指斷背　澄清純屬好友：我還是喜歡men

現年53歲的鄧萃雯（雯女）單身多年，但她都不愁寂寞，不時相約好友出遊。早前她與新加坡歌手陳潔儀（Kit）一起去了蘇格蘭旅行，兩人姊妹情深，Kit還在微博Post了一張錫雯女面珠的合照，但就惹來斷背疑雲。周四（20日）凌晨，雯女終於忍不住在微博發文澄清，同Kit只是知己密友。

陳潔儀（Kit）與鄧萃雯早前去了蘇格蘭旅行，Kit仲錫雯女面珠。（微博@Kit陳潔儀）

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去年自爆與老公離婚的Kit，日前在微博分享她與雯女去旅行的靚相，其中一張Kit攬實雯女，還錫錫面珠，並寫道：「我好喜歡她。她的不完美也是她最美的地方！不完美讓我們變得獨一無二！」而雯女就回覆：「喜歡她就恍如喜歡一個平時看不見的自己。」兩人的合照加上文字，惹來外界猜測她們是宣布出櫃，連日來議論紛紛，甚至有不少網民送上祝福，恭喜她們。

兩人的發文一出，網民紛紛留言「在一起」，更送上祝福！（微博@鄧萃雯）

對於突然被爆出SheShe關係，雯女周四（20日）凌晨發文澄清：「我實在好奇，為什麼兩個一向低調的人，只是訴說很開心交到一個知己密友，而且相處之後發現更多的喜愛和欣賞，居然會變成另類聯想呢？事緣我們兩個在娛樂圈獨來獨往的女子居然一拍即合實在是奇異恩典，所以想分享這份難得的喜悅給大家……明白優質男友不好找，大家可能是太替我擔心了，其實吃瓜的和關心我的都大可放心，我和Kit都有天父的愛而且活得非常充實，完全不愁寂寞呢，我們的相知相遇實在是錦上添花。哈，我知我很man，但我還是喜歡men！」

對於外界猜測兩人關係不簡單，雯女20日在微博發文澄清，兩人只是知己密友。（微博@鄧萃雯）

而Kit就寫道：「請别這樣，我們的『太后氣場』已經讓很多男士不敢追求我們，你們再這樣鬧，我們兩姐妹可真得坐冷板凳了！」看來只是網友想太多，雯女和Kit純粹是一拍即合的好朋友！

其實佢哋只係好朋友啫。（微博@鄧萃雯）