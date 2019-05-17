【婚內情】鄧萃雯突然親吻談善言　強吻背後原來有此深意？

ViuTV的電視劇向來敢於提及同性戀話題，例如《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》中，潘燦良（飾演趙子龍）暗戀林保怡（飾演大衛）多年，《三一如三》的游學修（飾演莫志凡）和徐肇平（飾演陳旭平）的關係則剪不斷，理還亂，而《婚內情》劇情雖然圍繞夫妻婚姻問題，鄧萃雯（飾演馬淑湘）和談善言（飾演許或然）明明是情敵，近日卻上演吻戲，再次觸及同性戀話題。究竟此舉目的何在？是為了嘩眾取寵，還是別有深意呢？

《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》的潘燦良暗戀林保怡多年。（《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》劇照）

《三一如三》中，游學修和徐肇平之間不只有兄弟情，還有幾分曖昧。（《三一如三》劇照）

鄧萃雯與談善言雖然是情敵，為了支持同性戀，於是在反同性戀者面前接吻。（《婚內情》劇照）

1. 用行動支持同性戀

鄧萃雯和談善言之所以突然接吻，首要目的是回應外界對同性戀的歧見。鄧萃雯的藝術展有一幅兩名男子接吻的畫作，參觀展覽的家長對該作品嗤之以鼻，認為該畫作「教壞細路」、「好彩我無帶小朋友嚟」，更明言自己不希望子女成為同性戀者。談善言深深不忿，立刻當場出言反駁家長，認為香港應該追上國際步伐，對同性戀持開放態度。

談善言不忿在場家長批評同性戀，於是當場反駁對方。（《婚內情》劇照）

鄧萃雯後來亦加入戰團理論。（《婚內情》劇照）

2. 反映鄧萃雯不抗拒談善言

這場吻戲之前，鄧萃雯已經得悉談善言與陳錦鴻有染，但鄧萃雯沒有如一般正印一樣，盡全力與談善言抗衡，或和陳錦鴻一刀兩斷，反而選擇「三人行」，容許談善言繼續與陳錦鴻交往，除了因為鄧萃雯發現自己患病，希望丈夫日後可以繼續幸福外，更反映鄧萃雯暗自欣賞談善言率直和敢愛敢恨的性格。

鄧萃雯已知悉陳錦鴻與談善言有染，但仍默許兩人交往。（《婚內情》劇照）

鄧萃雯內心非常欣賞談善言敢愛敢恨的性格。（《婚內情》劇照）

3. 談善言心態轉捩點

這段吻戲之前，談善言對鄧萃雯的觀感偏向負面，不只認為她是藝術界女強人，也是對丈夫高壓控制，讓丈夫失去尊嚴的專橫妻子，所以談善言對鄧萃雯的態度也頗不客氣。不過，談善言聽畢鄧萃雯支持同性戀的言論，而且被她強吻後，發現鄧萃雯表面看來是「妻管嚴」，其實內心相當善解人意，這一吻寓意談善言開始對鄧萃雯改觀，而談善言看着鄧萃雯的眼神，亦可見她對鄧萃雯心生愧疚。

談善言的眼神流露對鄧萃雯的敬意和愧疚。（《婚內情》劇照）

《婚內情》這場吻戲具震撼力，或會令觀眾認為是巧立名目，嘩眾取寵，但其中這場戲不單反映鄧萃雯和談善言之間的觀感與關係，亦影響到日後《婚內情》劇情走向。至於之後劇情走向會有甚麼變化，就要留意《婚內情》播出了。

《婚內情》劇照