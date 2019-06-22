彭于晏睇騷撞見人氣男神　神仙合體睇到網友心臟窒息

嘩嘩嘩！台韓兩大男神合體喎，他們就是32歲有「長腿Oppa」之稱的李敏鎬同37歲有「國民老公」之稱的彭于晏。近日他們齊齊出席位於巴黎舉行的春夏時裝周活動，剛好二人受同一品牌邀請，兩大男神仲坐埋一齊睇騷之餘仲有傾有笑，養眼的畫面被民眾所拍隨即在網絡上瘋傳，睇到一班女網友面紅耳赤，形容他們根本就是「神仙合體」。

彭于晏﹑李敏鎬合體，睇到一班女粉絲瞬間懷孕。（穿幫君微博圖片）

來自世界各地不少明星都受邀出席時裝界活動，而台灣型男彭于晏就是其中之一，日前他身穿一襲羅蘭色西裝，配上白色球鞋，梳著型格油頭裝去睇騷，整體打扮有型有款，靚仔指數已經破表。沒想到在同一場騷，他遇上韓國「長腿Oppa」李敏鎬，他身穿灰色大衣內搭絲質襯衫同黑色長褲，再梳著現時最流行的中分頭，突顯他的高挑身材，有型之餘更帶點儒雅感，靚仔指數同彭于晏不相伯仲。

彭于晏隨即同李敏鎬打招呼，二人同時一齊坐下睇騷，期間還有講有笑十分開心。另外，男神遇見男神二人還齊齊來個合照，彭于晏就Pose多多相當搞笑，而在旁的李敏鎬則一本正經微笑，兩人一合體成為該場品牌活動最大看點。

彭于晏表情多多。（穿幫君微博圖片）

二人有講有笑。（穿幫君微博圖片）

二人合體照片一傳開隨即引起網爆動，特別是女性粉絲大家睇到幾乎心臟窒息，紛紛留言：「神仙同框時刻」﹑「窒息的荷爾蒙」﹑「帥要溢出屏幕了」…睇到大家瞬間懷孕了。雖然兩大男神的靚仔程度不相伯仲，但有網友就一定要分出高下，最後似乎大多數人認為彭于晏略勝一籌，皆因李敏鎬似乎還有點水腫，顏值還未達到巔峰。

今次的活動是李敏鎬自今年4月完成兵役之後，出席的第一個海外時裝活動，已經全面復工的他，即將會同女星金高恩合演新劇《The King：永遠的君主》，該劇未播討論度已經好高，期待李敏鎬的全面歸來。

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