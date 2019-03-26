彭于晏親貼30年前舊照超可愛　彭太太齊暴動：酥死我

台灣男神彭于晏近日不停同朋友慶祝自己的第37個生日，社交網站亦廣受好多圈中好友同一班彭太太的祝福，就好似好兄弟余文樂﹑Super Junior始源﹑導演張一白…好人緣橫跨中港台韓。而他自己亦好識做，為了答謝眾人的祝福就加碼在微博上貼自己30年前的舊相片，大大圓圓的眼睛配上齊瀏海十分可愛，網友們都大讚簡直就是由細靚到大「從小帥到大的小妖精」，短短時間內就獲得超過十萬Like，男神的魅力果真沒法擋。

彭于晏晒舊相即引來哄動。（網上圖片）

轉眼間自己已經37歲，彭于晏都好感嘆光陰似箭的時光，所以他就上貼一張30年前的舊相片，表示人要好好珍惜眼前活在當下：「表姐翻到30年前的老照片，那時我很小也很可愛，外婆忙的時候她會幫忙照顧我，在她印象裡我一直只有6、7歲不是37歲 ，時間真的會飛珍惜眼前活在當下。」照片中，彭于晏頂著一頭齊陰瀏海，眼大大的他炯炯有神十分可愛，天真無邪的模樣令一眾彭太太們有讚無彈「怎麼從小到大都這麼好看」﹑「小時候就這麼可愛了」﹑「真好看真可愛呀」﹑「要酥死我這個小表情」…覺得他可愛到犯規。

余文樂為好兄弟送祝福。（網上圖片）

始源亦第一時間為好兄弟送祝福。（網上圖片）

睇更多男神由細到大嘅型仔相：