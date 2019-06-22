森美首次曬索爆老婆合照　陳雅嫻童星出身兒時樣貌已經好標緻

森美與太太Veronica（陳雅嫻）相愛24年，育有一對子女，分別16歲和12歲。森美早年絕少提及家庭，直至近年才逐漸鬆口，偶爾在不同的節目和訪問上有談及太太和一對子女。今日（22/6）森美首次在社交平台曬與老婆的日本旅遊合照，森美留言說：「搵到個靚女合照。」

相中的Veronica又靚又索，一頭長髮戴上度假草帽，穿上今期最流行的碎花雪紡外套，配上超短熱褲，輕露長腿，與老公森美在日本能古島的一片花海中合照，郎才女貌好鬼襯！童星出身的Veronica保養得宜，完全不似兩個孩子的母親。

森美與太太相愛24年，從未在社交平台公開合照，兩公婆近日到日本旅行，森美首次曬與太太的合照。（森美IG圖片@Sammy903）

今年45歲的森美，與Veronica結婚19年，二人年少時在商台舉辦的「叱咤殺戮新大陸」比賽中邂逅，之後相知相戀相愛至今！Veronica中學就讀女子名校德望中學，更被封為校花；她在小時候當過童星，曾在許冠傑主演的電影《全家福》中演出，飾演小彬彬（溫兆宇）的家姐；她亦曾是香港有線電視兒童台的節目主持人，與森美結婚後息影，專心相夫教子。

Veronica 亦極少在社交平台上載與老公森美的合照，圖為其中一張僅有的合照。（Veronica IG圖片）

雖然 Veronica 曾是幕前人，但為人非常低調，不希望生活受到打擾。二人婚後沒有公開婚訊，直至2003年森美榮升父親才默認已婚，平日在街上看見有人找森美合照，她也會默默走開，所以森美尊重對方而很少談及家庭。

Veronica 童星出身又是校花，即使已經40多歲又育有兩個小朋友，樣貌身材依然Keep得好好。（Veronica IG圖片）

Veronica 細細個已經好靚女。（《全家福》影片截圖）

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森美和Veronica也極少在社交平台上載與對方的合照，即便如此，二人相愛24年仍像熱戀一樣，森美早前在節目《森美旅行團》中，在日落時遇上雙彩虹的浪漫美景，他當時對着鏡面說如果那一刻身邊的人是太太的話，他會好開心，但想起下次就算跟太太來，但未必夠運氣能再在同一時間遇上雙彩虹和日落，在這麼美好的時刻，沒有太太在身邊一同見證分享，他一時感觸地哽咽落淚，「所以我覺得，有時愛情就係，可能要對方不在身邊，你先覺得需要佢。」