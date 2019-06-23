蕭亞軒搵23歲小鮮肉做第N任男友　靠「十大戀愛守則」變獵食高手

台灣藝人蕭亞軒（Elva）於2017年尾因身體問題而全面停工，期間更屢傳患上愛滋病，忍無可忍的她在上個月親自發文否認，稱要想盡辦法找到造謠源頭。差不多年半未公開露面的蕭亞軒，近日又被拍到與白衣男子出入，新戀情疑似曝光，而蕭亞軒經理人亦沒有否認他們的戀人關係。

該名男子隨即被網友起底，原來是在2017年10月同蕭亞軒傳過緋聞的男星黃皓，身高183cm，今年23歲，和39歲的蕭亞軒相差16歲，年紀再創新低。當年兩人被拍到之後，女方解釋只是盡地主之誼帶對方出去玩，如今兩人還在一起，也算是蕭亞軒出道以來交往時間比較長久的一位。

蕭亞軒新男友黃皓。（貓屎咖啡微電影截圖）

有「鮮肉收割機」之稱的蕭亞軒，自出道以來一直緋聞不斷，前前後後有十幾段姊弟戀，對象包括王陽明、周湯豪、柯震東等等，個個高大靚仔，令不少網友艷羨，更找出她在2012年《康熙來了》中分享的「十條戀愛守則」，助力大家找到另一半。

蕭亞軒自出道以來有過不少姊弟戀，被網友封「鮮肉收割機」。（Instagram@hsiaoelva）

點擊下圖睇蕭亞軒部份歷屆男友：

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守則一：一定要出門認識新朋友

如果有朋友邀約，蕭亞軒有空便會出去。而且個性非常像男生，乾脆不囉嗦。

蕭亞軒的戀愛守則第一條則是要出門認識新朋友。（《康熙來了》截圖）

點擊下圖睇其餘九條守則：

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不少網友表示，「見到第一條已經被打敗」，更有網友補充第十一條：漂亮、有錢等，大嘆「沒有人會永遠年輕，除了蕭亞軒的男朋友。」