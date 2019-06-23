【怪奇物語】集懸疑科幻青春於一劇　爛番茄勇奪95%好評不能錯過

由Duffer Brothers創作的Netflix原創美劇《怪奇物語》（Stranger Things）2016年推出第一季後，火速成為大熱劇，在爛番茄更奪得95%新鮮度的超高分數，至今仍然很受劇迷歡迎。根據外國傳媒報道，這套劇上架播出不足三周觀看人數已經達近千萬，更帶挈Netflix用戶人數於2016年第3季急升360萬，絕對為Netflix打響名堂。相隔近兩年後，第三季即將於7月4日隆重上架，在看全新一季前，先跟大家重溫首兩季的故事背景及人物角色，還有不可錯過的三大賣點！

海報都好靚！（劇集海報）

小學生遭巨獸捉走 被困在「顛倒世界」

劇集故事背景設定於1983年，在印第安納州的霍金斯（Hawkins）的小鎮，4位主角Will（Noah Schnapp飾）、Mike（Finn Wolfhard飾）、Lucas（Caleb McLaughlin飾）及Dustin（Gaten Matarazzo飾）是打風都打唔甩的死黨，就讀同一間中學。可惜有一晚，Will在回家途中突然被怪獸Demogoron捉走，並被困在「顛倒世界」（The Upside Down），而Will的媽媽Joyce（Winona Ryder飾）及3位死黨都不惜一切要找回他。在尋找Will的期間，3人就遇上擁有超能力的Eleven（Millie Bobby Brown飾），各人連同警長Jim一起對抗怪獸，希望將Will帶回現實世界。

點擊下圖認清各位主角：

第二季Happy Ending原來是幻覺 更恐怖怪獸新一季登場

去到第二季，看似平靜的小鎮再次接二連三出現奇怪現象，而本來平安無事的Will亦被「吸靈怪」Mind Flayer上身，意識被逐漸控制，同時Jim發現「顛倒世界」很有可能跟Eleven逃出來的實驗室有關。不過因為Will跟Mind Flayer已經融為一體，如果消滅Mind Flayer的話，Will生命都會死。愛子深切的Joyce嘗試以回憶喚醒Will的意識，Will表示關上「顛倒世界」缺口才能撃敗Mind Flayer。雖然第二季都算是大團圓結局，但日前Netflix發布的最新預告中，看到原來關上缺口並沒有將怪獸消滅，今季大家要面對的是更加危險的終極大怪獸。

今季大家要合力對付終極怪獸（劇照）

故事結構清晰節奏明快 懸念恰到好處

《怪奇物語》集懸疑、科幻、青春劇於一身，除了講述母親及死黨如何拯救Will，整套劇都不會忽略任何出現過的角色，令觀眾能夠了解每個角色的背景及內心世界，在多支線劇情中所有角色的特點都能巧妙地互相配合，在劇情發展上緊緊相扣。首兩季成功營造出恐怖懸疑的感覺，懸念都拿捏得恰到好處，更留下不少未解開的謎團，例如「顛倒世界的由來？」、「Will在顛倒世界經歷了什麼？」、「是否關上缺口就能消滅所有怪獸？」等問題。加上佈局不花巧，主線清晰節奏明快，很容易令劇迷置身其中，跟着劇情留下的伏筆，與主角們一起尋找答案。

主角在萬聖節裝扮成《捉鬼敢死隊》（劇照）

編劇巧妙將角色按年齡分組

整套劇基本上都由小孩的視角出發，跟住幾位主角去「查案」，感覺就像返回12、3歲，認真做無聊事的的時期。編劇聰明地將小孩、青少年及成年人分成三組，讓觀眾看到面對同一件事，究竟在人生不同的階段中，在遇到困難時，大家會選擇什麼方法去面對，不同年齡層的角色都能夠令不同的觀眾產生共鳴。雖然小朋友給人的感覺幼稚，但就是因為他們擁有純真的心、「唔識死」的冒險心態及大膽的假設，才能看得清楚事情的本質，從而在危險中拯救到好友。另外，四位主角在學校不受歡迎，外形更有點「毒」，但各有長處，而且性格非常鮮明，令大家明白到凡事都不要只看表面的道理。

Eleven係全劇最受歡迎嘅角色（劇照）

向80年代流行文化致敬

由於劇情設定在80年代，導演特別加插了很多復古拍攝手法，並在演員的造型、對話及日常用品都充滿了80年代的氣息，例如主角在萬聖節裝扮成《捉鬼敢死隊》、參考The Beatles的髮型、播出英國老牌搖滾樂隊The Who的《Baba O’Riley 》等。Duffer Brothers在接受外國傳媒訪問時透露，雖然兩人出生於1984年，卻對80年代的流行文化情有獨鍾，例如史提芬史匹堡（Steven Spielberg）、John Carpenter、Stephen King等導演及作家的作品。其中由史提芬史匹堡執導的《E.T.外星人》對創作此劇影響最大，從劇中出現的小孩、對講機、森林、發電廠及單車，都令人聯想起這部經典電影。