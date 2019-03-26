【怪奇物語】80後實有共鳴！S3預告超有Heart植入想當年搖滾神曲

Netflix超紅美劇《怪奇物語》（Stranger Things）日前天推出第三季正式預告，並確認將於美國國慶日（7／4）當日首播，消息一出劇迷普天同慶，單是YouTube上的點擊率已經突破1600萬人次，在Twitter上也有超過57萬人派like，顯見其魅力和影響力早已擴及全球，Fans無不期待暑假的到來。

Netflix超紅美劇《怪奇物語》（Stranger Things）日前天推出第三季正式預告（《怪奇物語》劇照）

除了全新的故事情節和可怕怪獸外，製作團隊很用心地選擇兩首歌曲作為貫穿預告的主要核心。由於《怪奇物語》的劇情時間設定在1985年的夏天，理應會出現一首當年青少年都在聽的流行歌曲，果然預告一開始，收音機裡傳來Mötley Crüe的超強單曲〈Home Sweet Home〉，瞬間勾起不少中年族群的回憶。

〈Home Sweet Home〉一曲在80年代風靡不少少男少女▼

〈Home Sweet Home〉在當年成功讓Mötley Crüe一炮而紅，躍升為國際巨星，Billboard熱門單曲最高來到第89名，之後在1991年重製的混音版更上升到第37名，也被多位後輩歌手翻唱過。在得知《怪奇物語》重用他們的歌曲後，Mötley Crüe立即在Twitter上po文，並用歌詞來向當年的時光致意。Mötley Crüe今年也與Netflix合作，將於22/3（五）推出全新傳記電影《The Dirt》，讓Fans們再度重溫80年代重金屬搖滾的美好。

另一首歌曲與《怪奇物語》的年代似乎沒有太大的關聯。1971年由英國搖滾團體The Who發行的〈Baba O'Riley〉，為一首在搖滾音樂發展史上極其重要的歌曲，權威媒體包括時代雜誌（Time）和滾石雜誌（Rolling Stone）都將其列為有史以來最偉大的歌曲之一；搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame）更是納入「500首塑造搖滾的歌曲」名單中，展現其無可取代的經典地位。

英國搖滾團體The Who發行的〈Baba O'Riley〉，對搖滾音樂發展史影響深遠▼

在《怪奇物語》中，可以聽到製作團隊將歌曲編製成具有80年代合成器的曲風，還看到主角們走到一個小山丘上，準備架起一個自製的天線，開啟另一則故事；也可以看到Billy（Dacre Montgomery 飾）對於自己是救生員的身份感到驕傲無比，更不用說接下來一連串愈來愈黑暗的畫面和兇猛的怪物出現，隨著音樂愈來愈激昂，惡夢也即將開始。

按圖看更多《怪奇物語》精彩劇照▼

+ 3 + 2

而在等待首播期間，不妨聽聽飾演主角Michael的Finn Wolfhard組成的團體Calpurnia的新作品吧！距離他們發行首張EP〈Scout〉已有將近一年的時間，就在3月初他們發行了最新單曲〈Cell〉，並找來美國獨立搖滾樂團Twin Peaks主唱Cadien Lake James和團員R. Andrew Hymphrey擔任製作人，讓粉絲回到90年代獨立搖滾的美好年代！更令人開心的是，Calpurnia即將於今年7月底前往日本的Fuji Rock Festival進行演出，正在北美巡迴的他們，笑稱這次的日本行可以說是「世界巡迴」了。Netflix《怪奇物語》第三季將於4/7（四）作全球首播。

Calpurnia最新單曲〈Cell〉（圖片來源：calpurniaofficial@IG）

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