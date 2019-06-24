【港姐2019】首輪面試參賽者IG大起底　10個必睇靚女真面目大公開

無綫舉辦的2019香港小姐周一（24日）就進行首輪面試，今年就吸引了143位女生參加。根據上年的經驗，百多位參加者當中，會篩走大概三分之二的人，餘下約50人進行下一輪面試。

所以，大家也千萬不要看輕初選，稍稍看漏眼就錯過了有潛力的香港小姐冠軍！今年港姐吸引了不少高學歷靚女﹑網絡紅人等美女參加。《香港01》記者率先發掘一眾靚女的IG，等大家靚相慢慢睇！你覺得邊個真面目最保持「水準」？留個言討論吓！

王彥人（Brittany Wang）（IG︰brittany.wang）

今年19歲，就讀於美國洛杉磯的南加州大學，雖時IG的粉絲不算多，但「真人靚過上鏡」！

Brittany面試時穿了一條大露背裙子，好吸睛！（陳順禎攝）

蔡嘉欣（Kayan）（IG︰kayan.c）

今年25歲，本身是網絡紅人，畢業於香港理工大學紡織及製衣系，IG有超過10萬粉絲，絕對是今屆參加者中的「人氣王」！

Kayan現時兼顧Model和YouTuber工作。（梁碧玲攝）

+ 5 + 4 + 3

湯洛晴（Carmaney）（IG︰carmaneysantiago）

她畢業於香港浸會大學人文學系，IG有近3萬人追蹤。

Carmaney是上屆國際小姐香港代表。（梁碧玲攝）

+ 5 + 4 + 3

Vivian So（IG@chiyiubb）

她在浸大讀碩士，今年23歲，IG人氣不高，看來會很快暴升！

Vivian So都幾靚女！（梁碧玲攝）

+ 7 + 6 + 5

江雨婷（Cara）（IG︰cara___j）

廣東客家人，香港教育大學環境科學系碩士生，在IG並不活躍。

不知道Cara會否入圍呢？。（梁碧玲攝）

Katy Yeung（IG︰katy.wt）

身高1米78，在城大讀犯罪學系，IG有萬多個followers。

Katy是另一個「大熱門」。（梁碧玲攝）

+ 2

梁靖嵐（Eleanor）（IG︰eleeaaanor）

今年18歲，是中英混血兒。IG有2千多個followers。

Eleanor是中英mix。（梁碧玲攝）

Mina Yeung（IG︰minaywm）

25歲，香港大學食物及營養學系畢業，跟藝人馮盈盈是同學，IG有萬多個粉絲。

Mina參加過模特兒比賽，走可愛路線。（梁碧玲攝）

+ 3 + 2

古濼欣（Nicole Koo）（IG︰nicolekoo）

今年23歲，讀Marketing，暫時IG人氣不高。

Nicole樣子較有個性。（梁碧玲攝）

+ 5 + 4 + 3

陳熙蕊（IG︰blossom0911）

她是美容顧問，IG有2千多人follow。