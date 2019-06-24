【港姐2019】首輪面試參賽者IG大起底　10個必睇靚女真面目大公開

無綫舉辦的2019香港小姐周一（24日）就進行首輪面試，今年就吸引了143位女生參加。根據上年的經驗，百多位參加者當中，會篩走大概三分之二的人，餘下約50人進行下一輪面試。
所以，大家也千萬不要看輕初選，稍稍看漏眼就錯過了有潛力的香港小姐冠軍！今年港姐吸引了不少高學歷靚女﹑網絡紅人等美女參加。《香港01》記者率先發掘一眾靚女的IG，等大家靚相慢慢睇！你覺得邊個真面目最保持「水準」？留個言討論吓！
王彥人（Brittany Wang）（IG︰brittany.wang）
今年19歲，就讀於美國洛杉磯的南加州大學，雖時IG的粉絲不算多，但「真人靚過上鏡」！
Brittany面試時穿了一條大露背裙子，好吸睛！（陳順禎攝）
蔡嘉欣（Kayan）（IG︰kayan.c）
今年25歲，本身是網絡紅人，畢業於香港理工大學紡織及製衣系，IG有超過10萬粉絲，絕對是今屆參加者中的「人氣王」！
Kayan現時兼顧Model和YouTuber工作。（梁碧玲攝）
湯洛晴（Carmaney）（IG︰carmaneysantiago）
她畢業於香港浸會大學人文學系，IG有近3萬人追蹤。
Carmaney是上屆國際小姐香港代表。（梁碧玲攝）
Vivian So（IG@chiyiubb）
她在浸大讀碩士，今年23歲，IG人氣不高，看來會很快暴升！
Vivian So都幾靚女！（梁碧玲攝）
江雨婷（Cara）（IG︰cara___j）
廣東客家人，香港教育大學環境科學系碩士生，在IG並不活躍。
不知道Cara會否入圍呢？。（梁碧玲攝）
Katy Yeung（IG︰katy.wt）
身高1米78，在城大讀犯罪學系，IG有萬多個followers。
Katy是另一個「大熱門」。（梁碧玲攝）
梁靖嵐（Eleanor）（IG︰eleeaaanor）
今年18歲，是中英混血兒。IG有2千多個followers。
Eleanor是中英mix。（梁碧玲攝）
Mina Yeung（IG︰minaywm）
25歲，香港大學食物及營養學系畢業，跟藝人馮盈盈是同學，IG有萬多個粉絲。
Mina參加過模特兒比賽，走可愛路線。（梁碧玲攝）
古濼欣（Nicole Koo）（IG︰nicolekoo）
今年23歲，讀Marketing，暫時IG人氣不高。
Nicole樣子較有個性。（梁碧玲攝）
陳熙蕊（IG︰blossom0911）
她是美容顧問，IG有2千多人follow。
陳熙蕊樣子甜美。（葉志明攝）