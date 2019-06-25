請夏曬長腿現身新專輯Showcase　明言渴望I.O.I盡快重組

韓國限定女團I.O.I出身的成員最近連環出撃，繼Somi全昭彌終於以個人歌手身份出道外，請夏CHUNG HA周一（24/6）亦推出第四張迷你專輯《Flourishing》，請夏下午穿上露腿長裙現身Showcase，與一眾韓國傳媒見面。《Flourishing》的主打歌《Snapping》面世不久，立刻登上Genie、Bugs、Mnet、Naver、Soribada等音源榜冠軍，看來有可能成為下一首K-pop人氣歌曲。

請夏今日現身新專輯Showcase，大騷修長美腿。（視覺中國）

請夏為在場傳媒表演新歌《Snapping》。（視覺中國）

請夏年初推出的《GOTTA GO》在韓國掀起旋風，外界自然對請夏新歌有更高期望，而請夏亦透露獲I.O.I成員大讚新造型非常漂亮，特別是Weki Meki成員度延明言會翻唱《Snapping》，並會在網上公諸同好，請夏明言相當感謝I.O.I成員的厚愛。提到I.O.I多次傳出重組消息，請夏藉此機會回應傳聞：「其實I.O.I對我而言是不可或缺的存在……雖然還沒聽聞確實消息，若有機會的話，我想立刻重組。」

I.O.I解散近一年半，11位成員仍保持聯絡。（視覺中國）

請夏坦言渴望I.O.I盡快重組。（視覺中國）

請夏新專輯Showcase新聞圖