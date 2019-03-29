【請夏．多圖】重遊德州食盡佳餚　拍片曬流利英文宣傳香港見面會

韓國新一代人氣女歌手請夏今年憑歌曲《Gotta Go》首度勇奪《M! Countdown》、《音樂銀行》、《人氣歌謠》、《Show! 音樂中心》等音樂節目冠軍，成績斐然。本月中請夏聯同男團iKON等韓國歌手到美國德克薩斯州演出，順道暢遊這個請夏曾居住7年的美國州份。近日請夏在Instagram分享在德州時的照片，讓Byulharang（請夏粉絲）也可以感受到請夏的喜悅。

請夏憑《Gotta Go》橫掃七個音樂節目冠軍。

請夏最近回到居住七年的德克薩斯州工作，順便在當地玩樂。（網上圖片）

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另外，請夏將於4月20日假九龍灣國際展貿中心Rotunda3舉行首個香港粉絲見面會「2019 CHUNG HA FAN MEETING IN HONG KONG」。今次是請夏第一次單飛來港演出，所以她特意拍攝宣傳影片，用流利英文向香港Byulharang打招呼。所有參與今次香港粉絲見面會的Byulharang將會獲得明信片一份，而持有VIP門票的粉絲不只可以和金請夏近距離擊掌，更有機會和金請夏合照、得到金請夏的簽名專輯或簽名海報，所以不少Byulharang都期待今次演出。

請夏以一口流利的英文向香港Byulharang打招呼，為粉絲見面會宣傳。

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