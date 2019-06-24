《Running Man》請夏、薛仁雅任嘉賓　Haha嘲劉在錫與朴明洙撞樣

韓國長壽綜藝節目《Running Man》昨天（23日）播出第457集，請來請夏和薛仁雅擔任嘉賓，與8位主持人劉在錫、池錫辰、金鍾國、Haha、宋智孝、李光洙、全昭旻和梁世燦一同進行「0餘額競賽」。當中劉在錫被罰戴上貼身泳帽的一幕，被形容似足諧星朴明洙，全員場面大失控！

昨天播出的《Running Man》，除了請夏率先公開新歌《Snapping》的一小部分而成為焦點外，劉在錫和Haha被罰戴泳帽的一幕，也在觀眾心中留下深刻的印象。其中一環節中，主持人和嘉賓在大型輪盤前踢波，而輪盤上包含了被氣錘打、畫大紅唇和影三秒醜照等懲罰。可是沒想到成員接二連三踢中「戴奇怪帽子」的懲罰，薛仁雅和全昭旻等都逃避不了。

請夏昨天率先公開新歌《Snapping》的一小部分。（《Running Man》截圖）

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劉在錫被迫脫下眼鏡戴泳帽 激似朴明洙？

劉在錫也不幸的踢中同一懲罰，被迫戴上泳帽後，超乎想像的顏值引來全場大家，李光洙更驚訝到邊叫邊走開。被迫脫下眼鏡的劉在錫，被泳帽拉扯着眼睛，就連池錫辰都笑他是怪物。就在主持們笑到場面大失控時，Haha再補一句：「與明洙哥十分相似！」，再一次引來全場的笑聲。不惜搞笑犧牲自己的劉在錫，再即場模仿起朴明洙。其後Haha也被罰戴上泳帽後，也被笑與朴明洙似樣，更聯合劉在錫組成「雙明洙」。

劉在錫被笑與朴明洙撞樣！（《Running Man》截圖）

劉在錫和朴明洙一同合作多套節目，感情非常好。（Naver）