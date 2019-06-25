【港姐2019】蔡嘉欣着淘寶衫面試　被指拜金戀ibanker飛無綫奀星

《香港小姐2019》昨日 (24日）已舉行了首輪面試，當中有幾位參選佳麗特別標青，未入圍已令人留下深刻印象，其中一位就是蔡嘉欣 (Kayan)。Kayan今年25歲，本身是網絡紅人，畢業於香港理工大學紡織及製衣系，IG有超過10萬粉絲，絕對是今屆參選佳麗中的「人氣王」。不過人紅自然是非多，估不到就連未正式入圍的Kayan都唔例外，她昨日就被網民力數多宗罪。

Kayan着淘寶衫去面試。(梁碧玲攝)

Kayan除了被發現身穿購自淘寶的戰衣去面試，還被指控她拜金，經營的網店賣平價淘寶衫充當高檔貨，以及賣有問題度數眼鏡。Kayan昨日所穿的露肩ruffles上衣，被網民認出是淘寶貨，約值港幣90多元。對此，Kayan未有否認，她回應傳媒時表示：「我呢件真係淘寶買，但我都買咗200幾蚊，有時呢啲比較隆重嘅裙，香港反而唔知喺邊度買，我都會上網睇吓嘅，偉大嘅淘寶真係乜都有。」而她更在IG story上載了一張有售這件衫的淘寶網店資料圖片，相中所寫的售價是349元人民幣。

佢未入圍已經惹是非。(ig@kayan.c圖片)

網民又指Kayan是拜金港女，有傳她做YouTuber越做越紅，所以才與前度男友無綫男藝人吳子沖分手，她的現任男友是一名ibanker，可謂愈戀愈富貴。對於被指拜金，Kayan承認現任男友是ibanker，但有關她戀情的其他傳聞就不回應了，只表示過去了的事就不要再提，就讓它留在過去吧。不過亦有網民話Kayan是因為舊愛另結新歡更向她提出分手，二人的戀情才告終。

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Kayan被指拜金。(ig@kayan.c圖片)

而她之前跟吳子沖拍拖時，兩人一起開網店賣衫，網民就指Kayan在淘寶入平價貨，再以高價出售來呃錢，幾十元的貨賣幾百元。對此，她否認有於淘寶入貨，但就坦承曾到過廣州入貨，現在她則是到韓國入貨。另外，她還被指出售度數有問題的眼鏡，而且原來都是淘寶貨。對於網民以上的種種指控，《香港01》電話訪問了Kayan，她說：「唔好意思，如果有幸入到決賽，到時再逐一回應問題，謝謝。」

Kayan有開網店仲自己做生招牌。(ig@Kalixstyle圖片)

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