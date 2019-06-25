YG派十多名美女陪富豪Jho Low歐遊　有「勞資糾紛」搵梁鉉錫投訴

韓國MBC電視節目《Straight》5月指控YG娛樂創辦人梁鉉錫，在2014年籌辦性招待飯局，宴請兩位東南亞富豪。雖然梁鉉錫否認有關指控，不過昨晚播出的《Straight》大包更多性招待飯局的細節，以及梁鉉錫與受款待馬來西亞富豪Jho Low的關係。

MBC電視節目《Straight》繼續大爆Jho Low與梁鉉錫的關係。（《Straight》截圖）

《Straight》報道，梁鉉錫、Jho Low與首爾江南娛樂場所老闆娘鄭夫人在飯局見面後一個月，Jho Low便與鄭夫人，還有十多名女性豪遊法國、意大利、摩洛哥等國家一星期，不單住在超豪華遊輪，還乘坐專用直升機穿梭各國，每名女性獲得1,000至2,000萬韓圜作「出差」酬勞，並獲贈名牌禮物。有爆料人證實，今次旅程是YG娛樂促成的，因為這次旅程中，鄭夫人未有及時支付薪水予隨團女性，Jho Low沒有與鄭夫人當面對質，反而選擇向YG娛樂投訴，由此可見今次旅程與YG娛樂不無關係。

在YG安排下，Jho Low與十多名女性豪遊歐洲一星期（《Straight》截圖）

每名隨團女性可獲得1,000至2,000萬（約6萬至13.5萬港元）韓圜作「出差」酬勞，惟鄭夫人未有及時支付薪水，Jho Low因此向YG娛樂投訴。（《Straight》截圖）

究竟YG安排嘅一個月豪華之旅有幾豪？

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至於梁鉉錫為何要討好Jho Low，全為了BIGBANG入伍後，為YG娛樂增加收入鋪路。YG娛樂主要收入來自BIGBANG的國內外公演，BIGBANG成立2017年起相繼入伍，難免出現YG娛樂收入銳減的隱憂。因此，梁鉉錫希望借助當時馬來西亞首相納吉布親信Jho Low的勢力，在東南亞發展飲食業。不過，有韓國傳媒報道，梁鉉錫性招待案或會以沒有嫌疑為理由結束調查。

YG娛樂之所以拉攏Jho Low，全因BIGBANG入伍後收入或會銳減，所以希望借助納吉布親信Jho Low的勢力，在東南亞發展飲食業。（IG/@choi_seung_hyun_tttop）

Jho Low是誰？

Jho Low本名劉特佐，為馬來西亞華裔商人，與馬來西亞前首相納吉布布的繼子關係密切。Jho Low不止從事併購企業和房地產，亦有涉足演藝界，包括投資荷里活電影《華爾街狼人》，與電影主角里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、歌手Alicia Keys、音樂製作人畢茲​（Swizz Beatz）等私交甚篤，又被傳與Miranda Kerr暗交一年，更曾有傳聞指Jho Low大灑金錢力追蕭亞軒，惟女方大派好人卡拒絕追求。2018年，納吉布布被指將馬來西亞政府管轄的一馬公司資金轉入他的個人銀行戶口，而Jho Low則幫助納吉布洗黑錢及挪用公帑，被馬來西亞，新加坡和美國等國家通輯和起訴，目前已潛逃海外，去向不明。

Jho Low不止從事併購企業和房地產，亦有投資荷里活電影《華爾街狼人》。（Getty Images）

Jho Low曾大灑金錢力追蕭亞軒，但對方以「當他是弟弟」為由拒絕Jho Low。（視覺中國）

Jho Low有邊啲好友同緋聞女友？