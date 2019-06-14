【勝利醜聞】警方律師認三年前包庇鄭俊英　花17日結非法拍攝起訴

因一連串偷拍、非法散播色情物和涉嫌強姦等，正在拘留所接受調查的鄭俊英，近日調查結果再有新進展。最新的消息指，一名姓蔡的警方，以及姓林的律師承認三年前，曾包庇被前女友以非法拍攝起訴的鄭俊英，涉嫌故意隱藏證據，令之後數十名女性接連受害。

根據韓國傳媒報道，2016年8月6日鄭俊英涉嫌非法拍攝色情影片，被當時的女朋友起訴。進行調查期間，林姓律師於17日把鄭俊英的手機交到一私人數碼企業，隔天取回手機後保管在辦公室內。20日鄭俊英接受調查時，雖然承認有拍攝但表明沒有違反前女友的意願。調查後，蔡警員向律師提出「把手機當成遺失，簡單就好了」，被上級要求沒收鄭俊英手機時，蔡警員竟回答：「沒有拍攝的手機，如何以起訴提議移送呢？」

韓國傳媒報道指，證實警方和律師曾於2016年8月聯手包庇鄭俊英。（SBS NEWS截圖）

+ 2

警方亦有透露，當時蔡警員之後有到數碼企業，要求交出數據無法修復確認書但遭拒絕。其後林律師花了5萬韓元（約330港元），請警員吃飯，希望能夠以「方便」為大前題處理案件。律師之後提交了一份虛假的律師確認書，講到鄭俊英的手機無法恢復，而警員也在確認書上蓋印，更製作另一份報告書指恢復需時，修理好後會再進行移送。可是8月23日，就在未有沒收鄭俊英手機和未進行調查的情況下，警方就在17日草草移交檢察機關，同一時間前女友也表明不希望鄭俊英受罰，撤回起訴。

鄭俊英曾於2016年，開記者會為非法拍攝色情影片而道歉。（SBS NEWS截圖）