【勝利醜聞】MBC預告再追撃YG娛樂　舉報者：前一日仍進行性招待

上月尾MBC節目《探查企劃Starlight》大爆YG娛樂前社長梁鉉錫，曾向外國富豪提供性招待，更指當時知名歌手PSY也一同在場。可是對於節目的指控，YG娛樂當時否認事件，並表示不清楚中間存在性交易，只承認自己認識中介人「鄭媽媽」。

節目播出後，YG娛樂風波不斷，又爆出前iKON隊長B.I吸毒的消息，梁鉉錫和其胞弟亦決定卸下YG娛樂所有職務。沒想到近一個後，MBC節目《探查企劃Starlight》再就性招待一事追撃YG娛樂。節目講到上月第一部播出後，梁鉉錫迅速否認事實，可是卻有舉報者爆料，播出前的一日仍有進行性招待。節目再找來疑似曾參與YG娛樂性招待場合的女性，大爆為隱瞞事件，即使任何一方被警方調查也只會以「單純吃晚飯」的理由作供。

有舉報者爆料，上集播出前的一日YG娛樂仍有進行性招待？（《探查企劃Starlight》截圖）

今集預告：

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爆料者：鄭媽媽帶領十多位女性赴歐洲「服務」

除此之外，節目更大爆關鍵人物「鄭媽媽」不只在韓國內有專屬的招待場所，甚至會帶領十多位女性，到法國等歐洲國家提供「服務」。有爆料者稱：「在江南娛樂場所工作的人，以團體的形式出發。」指「鄭媽媽」這樣的做法非常有名而平常。《探查企劃Starlight》「YG性招待」報道下集，將於今晚韓國時間10時5分播出，未知MBC又會公開YG娛樂甚麼勁爆內幕呢？

有關追撃YG娛樂提供性招待的下半部，將於今晚播出。（《探查企劃Starlight》截圖）

上集簡單回顧：