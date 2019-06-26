【教束】陳秀雯拉倒廖啟智係以卵擊石？　劉俊謙陷入兩難抉擇

由陳秀雯、廖啟智、劉俊謙、朱栢謙和岑珈其主演的ViuTV劇集《教束》正於星期一至五晚9點半在99台播出，雖然學生會選舉已經結束，飾演盧Sir的劉俊謙、「賢仔」岑珈其帶領的候選內閣「不老騎士」宣告勝利，但是真正的戰爭卻是剛剛開始，因為「林副校」陳秀雯不久之前才向劉俊謙透露自己的目的並非只是打破精英班壟斷學生會的形勢，透過民意拉倒「梁校長」廖啟智主導的直資計劃才是她的終極目標。

當劉俊謙知道陳秀雯的真正意圖後，便覺得這件事是「不可能的任務」，但聽完陳秀雯的一番肺腑之言後，他選擇繼續做正義之士；不過，昨晚（25/6）廖啟智便以10年合約、人工10級跳去利誘劉俊謙支持學校轉制。如果你是劉俊謙，你會選擇繼續做雞蛋撐陳秀雯，還是轉軚成為高牆支持廖啟智？

《教束》劇情進入第二階段，「林副校」陳秀雯和「梁校長」廖啟智在「直資計劃」上的角力亦浮上水面。（《教束》劇照）

廖啟智化身直資代表 一言堂作風強推轉制

「梁校長」廖啟智絕對是一位功利主義者，他到「馬修書院」上任後便立刻在校內實行兩星期一測驗的政策，不斷催谷學生成績，不但令學校的升學率提升了25%，更以高達47%的佳績打破創校紀錄，令學校由Band 2重返Band 1之列。

廖啟智認為影響成績及升學率的核心問題，並非在老師的教學質素上，而是來自收生，指在現行的攪珠收生制度掣肘下，會令「馬修書院」滲雜一些次等的學生，影響學校的排名。為了達至100%的Band 1收生率，廖啟智認為學校有必要轉為直資制度，這樣就可以擺脫現行的收生制度，達至收生自主，不用再局限只收附近的學生，擴大收生網盡攬優秀學生，而且亦能夠有更多資源重點培育優秀的學生。為了達成直資計劃，梁校長用盡一切手段，不惜用長約賄賂老師、籠絡校董、將林副校投閒置散，勢要將直資計劃推行。

為了得到「盧Sir」劉俊謙支持，「梁校長」廖啟智不惜逼兒子「梁Sir」朱柏謙鞠躬道歉，又提出10年合約、薪金10級跳要求。（《教束》劇照）

陳秀雯反對直資 組織學生家長群起反對

「林副校」陳秀雯的理念絕對站在「梁校長」的對立面，她曾經代表舊校參與教改小組，本身以為直資可以幫助香港的教育制度，但當學校轉做直資後，卻發現副作用慢慢浮現：她的一名學生上完體育課後遺失了錢包，在沒有任何證據下，一口咬定一名出身貧窮的學生偷了她的錢包，只因窮學生連去交流團都要問人借錢。不過，最後遺失了的銀包卻於操場內找回，才發現事件只是誤會一場，令陳秀雯明白到受資助學生因生活習慣不同，很容易被孤立、排擠、甚至欺凌。

親身經歷過直資制度帶來的禍害後，「林副校」陳秀雯不想「馬修書院」步其舊校後塵變成冷冰冰的「貴族學校」，而且她認為「馬修書院」是一間屋邨學校，住在附近大多是基層學生，轉直資後他們未必能夠負擔學費，加上直資計劃亦有違創校者的有教無類教育理念，所以設法阻止廖啟智的「邪惡計劃」。