【教束】學生會選舉黑幕神預言　總動員投票戰略竟然似曾相識？

由陳秀雯、廖啟智、劉俊謙和岑珈其主演的ViuTV劇集《教束》正於星期一至五晚9點半在99台播出，最近劇情便講述麥浩賢（岑珈其 飾）與其他「普通班」學生組成的「不老騎士」學生會內閣與「精英班」學生主導的「Oasis」正式對決，當中的情節、畫面和資訊或者對於不少觀眾來說似曾相識，更有網民直指劇集是「歷史書」甚至「預言書」，道中香港政治近況。

ViuTV劇集《教束》最近上演學生會內閣選戰，岑珈其（右）領導的「不老騎士」大戰精英組成的「Oasis」。（《教束》劇照）

精英主義者壟斷 標籤效應阻後進

在《教束》裏面，馬修書院的學生會一直被精英班學生把持，絕對稱得上是他們的專屬品，而精英班學生內閣名單是校方內部欽點，一般同學根本沒有選擇。雖然林副校（陳秀雯 飾）與盧Sir（劉俊謙 飾）派「不老騎士」參選，讓同學有另一個選擇。可是在標籤效應的潛移默化下，精英主義早已植根一眾師生，大部份師生都嘲笑他們力有不逮，而精英班班主任梁Sir（朱栢謙 飾）更表示學生只會選擇比他們聰明的人當他們的領袖和典範，想「不老騎士」知難而退。

大受打擊的「不老騎士」會長麥浩賢一度想放棄參選，指導老師盧Sir着他反省「為何我們要被自己都不相信的客觀標準釐定自己高低？」，勸勉「不老騎士」不要放棄。

朱栢謙向「不老騎士」施壓，指大多數學生只會接受精英領導，希望「不老騎士」知難而退。（《教束》畫面）

校方勾結外部勢力 老屈學生觸犯守則

由於午膳質素惡劣，同學寧願玩食物、把飯盒丟掉不吃飯商提供的午飯。為了解決膳食問題，「不老騎士」的成員親自煮咖哩飯給學生，豈料被梁Sir舉報觸犯參選守則。梁Sir和梁校長（廖啟智 飾）聯同飯商，指「不老騎士」違反學校和飯商簽署的條文，更恐嚇盧Sir切勿得罪校董會，及表示會制裁違抗指令的學生。

同一時間，「Oasis」表示已向飯商爭取會談，改善食物質素。可是跟「不老騎士」的換飯行動相比，根本不能解決燃眉之急，亦未能確保飯商會改善問題。由於會長麥浩賢繼續提供咖哩飯給學生，以致「不老騎士」需要接受紀律聆訊，於是學生們就發起用「元氣彈」包圍會議室，聲援紀律聆訊中的不老騎士。不過面對民意，梁Sir的回應卻是：「立即散開，否則一人一個大過！」當成年人只懂用恐嚇、暴力教育下一代，世界又會變成甚麼模樣？幸好家教會的主席及時出現，指責學校只懂得解決提出問題的人，聲言會以家教會名義發起罷買行動，因為她認為大人的事該由大人解決，不應因此而懲罰學生。

學生包圍會議室聲援紀律聆訊中的「不老騎士」，豈料朱栢謙大喝他們：「立即散開，否則一人一個大過！」（《教束》畫面）

家教會主席及時出現為「不老騎士」解圍，指責學校只懂得解決提出問題的人，認為學生不應受罰。（《教束》畫面）

選舉過程黑箱作業 策動初中生總動員投票

梁Sir與一眾支持「Oasis」老師拉大隊，帶領不理解兩個候選內閣政綱的低年級學生票投「Oasis」，令本應票數大幅領先的「不老騎士」被「Oasis」反超前，搞到平日少理學生會選舉的「沉默大多數」意識到不公選舉，逼他們挺身而出票投「不老騎士」，令兩方票數追平。到關鍵決勝一票，有「Oasis」成員被「不老騎士」的用心良苦感動，最後決定倒戈票投「不老騎士」，令「不老騎士」以一票之差險勝精英學生會「Oasis」。

支持「Oasis」的朱栢謙策動低年級學生票投「Oasis」，令「不老騎士」的當選之路製造極大危機，幸而沉默的大多數決定以選票支持「不老騎士」。（《教束》畫面）

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