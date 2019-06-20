由陳秀雯、廖啟智、劉俊謙和岑珈其主演的ViuTV劇集《教束》正於星期一至五晚9點半在99台播放，大量觀眾都大讚劇情反映現實極之貼地，似足香港的「預言書」，言中不少香港情況，而一班演員亦大獲好評，觀眾不單指廖啟智、劉俊謙等主演表現甚有說服力，又謂一班學生演員也令人耳目一新，當中更不乏年輕靚仔、靚女！

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一眾「學生妹」搶鏡 黎美萱靠扮ABC突圍

一眾「學生妹」之中最亮眼的莫過於飾演學生會候選內閣「Oasis」成員徐家琪的黎美萱（Michelle），戲中的她經常中英夾雜，儼如正版ABC（在美國出生的華人），注目度不比經常出鏡的「神婆」梁家欣（盧蓁宜飾）和「為食妹」郭可儀（鄧麗英飾）遜色。Michelle接受《香港01》訪問時便指自己其實英文唔叻：「我平時唔講英文㗎，我係一個土生土長嘅香港女仔，但係劇組覺得我個樣似ABC，Casting時就叫我試下講句英文，然後佢哋就覺得我Chok到個感覺出嚟，可能係我個樣天生有啲寸？哈哈！」

黎美萱（右三）在《教束》中飾演經常講英文的徐家琪，是精英學生組成的學生會候選內閣「Oasis」其中一員。（《教束》劇照）

廖啟智學生 浸大主修表演技巧

不少正牌學生在《教束》中演出，現年23歲的Michelle亦是其中一位，剛剛完成浸大電影學院課程的她主修表演技巧，是廖啟智的學生，但原來拍《教束》、讀戲劇並非她演藝之路的起點：「我中四時已經誤打誤撞中咗港台嘅Casting，當時我冇任何演出經驗，之後就一直以Freelance形式幫港台拍嘢。」

考完DSE後，她攻讀傳理系副學士課程，但慢慢發現自己對演戲興趣較大：「當時媽媽就覺得如果讀埋Degree都係多張沙紙，不如揀樣有興趣同對日後全職工作有用嘅嘢去讀仲好。」雖然心大心細，但她最後都有參考母親意見，入讀浸大電影學院課程。

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黎美萱雖然身高只得165cm，但身材比例不錯，完全稱得上「長腿美少女」之名，不過她非常謙虛：「我唔算啦！我仲想高啲呀！」（Instagram/@_lmhmc）

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2017年曾選港姐 未能晉身12強

不講不知，Michelle曾經報名參加無綫《2017香港小姐競選》，在首輪面試及複選中亮相，只是最終未能擠身12強。談到參選原因，她即指自己勁老套：「咪又係細細個睇港姐，之後大個咗想完成兒時夢想嗰啲！同埋想見識下呢行，參選港姐應該係最正當嘅途徑。」雖然當時只能在電視熒幕出現一下，但她沒有因此而灰心，更覺得這個是成長的契機：「完成咗人生To Do List嘅其中一項！」而剛剛完成課程、等拎畢業證書的她又笑稱自己暫時是「廢青」，希望可以繼續參與更多拍攝工作。

黎美萱曾參與《2017年香港小姐競選》的首輪面試和複選，該屆冠軍是雷莊𠒇。（Instagram/@_lmhmc）

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