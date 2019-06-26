秀智翻版誕生？　「最靚韓國星二代」12歲宋智雅勁有明星相

《爸爸去哪兒》原版節目，韓國MBC《爸爸！我們去哪裡？》系列播畢超過四年，不過很多家庭觀眾仍關心演出節目的小朋友近況。有份參與《爸爸！我們去哪裡？》第一季的前足球員宋鍾國女兒宋智雅近日公開近照，有韓國和內地網民大讚智雅比早年更漂亮，又指她的外貌極似「國民初戀」秀智。

秀智獲韓國影迷封為「國民初戀」。（視覺中國）

宋智雅2013年與父親宋鍾國出演《爸爸！我們去哪裡？》，當時她年僅5歲。（網上圖片）

重溫智雅過往參與《爸爸！我們去哪裡？》場面

+ 6 + 5 + 4

宋智雅的媽媽朴葉善昨日（25）分享12歲大女兒智雅，還有11歲小兒子智旭的合照，不少網民大讚智雅長得非常漂亮，是外表最出眾星二代，有韓國傳媒更形容智雅「長得很像秀智」，而內地網民認同有關說法，但韓國網民卻認為智雅不像秀智，甚至覺得智雅比秀智更美麗。不知道各位讀者又會否覺得智雅和秀智樣貌相似呢？

現年12歲的智雅已經亭亭玉立，獲韓國網民封為「最美星二代」。（IG/@yeonsu0405）

韓國傳媒形容智雅長得像秀智，而內地網民亦有同感。（微博截圖）

各位覺得秀智和智雅相似嗎？（視覺中國，IG/@yeonsu0405）

對比下似唔似樣先！