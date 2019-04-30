TWICE《Fancy》打歌服再出事　Momo衣帶滑落險告走光

韓國女團TWICE在4月22日推出迷你專輯《FANCY YOU》，首周銷量高達14.76萬張，創下韓國女團史上最高首周銷量紀錄。不過，ONCE（TWICE歌迷）卻更關注TWICE的舞台表演服問題，皆因今次主打歌《FANCY》的打歌服過短，引致9位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢、Mina和彩瑛頻頻走光，其中Momo日前更發生服裝吊帶脫落意外，看得ONCE抹一把汗。

TWICE上星期推出新專輯《FANCY YOU》，轉走性感路線。（網上圖片）

上星期四《M! Countdown》錄影現場，Momo等TWICE成員的舞台服裝太短太窄，以致頻頻露出打底褲。（影片截圖）

TWICE在28日於韓國光州參演「SBS Super Concert」，有粉絲錄得TWICE的綵排片段，Momo開始綵排時仍然整理衣服吊帶，可見衣服在當時已經有脫落跡象，不過Momo沒有中斷綵排，繼續與隊友們跳舞。綵排開始約一分鐘後，Momo綁好吊帶，準備落力綵排之際，吊帶卻再次滑落，不慎露出Momo的心口，Momo因此連忙撿起吊帶並重新整理，直至近一分鐘後才成功繫好吊帶，讓Momo可以安心跳舞。當日正式演出，Momo服裝亦未見異樣。

影片初段，Momo已經整理衣服，可見吊帶當時已開始滑落。（影片截圖）

Momo最後成功綁好衣帶盡情跳舞。（影片截圖）

吊帶一度鬆脫，Momo連忙用手按住衣服防止走光。（影片截圖）

Momo正式演出時，服裝未有出現問題，自然心情靚靚分享多張靚相。（網上圖片）

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其實過往TWICE所屬公司JYP娛樂的演出服裝也為不少粉絲詬病，2014年，當時仍是女團Miss A成員的秀智登上「Gaon Kpop Chart Awards」舞台，與隊友Fei、Jia和Min表演《Hush》時，秀智的肩帶現鬆脫跡象，雖然沒有走光，秀智仍要一邊「搶救」吊帶一邊表演，但到表演最後，秀智也未能繫好吊帶。由此可見，秀智和Momo同樣具專業精神，即使出現事故仍盡全力表演，但JYP娛樂的表演服裝質素實在有待改進。

其實早於5年前，仍是Miss A成員的秀智表演《Hush》時，衣帶同樣險告滑落。（影片截圖）

秀智全程拉住吊帶，才避免在舞台上走光。（影片截圖）

Momo和秀智盡全力完成表演，不過舞台服裝問題仍令人憂心。（網上圖片）

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TWICE《FANCY》綵排影片

Miss A《Hush》表演片段