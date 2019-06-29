【專訪】薛凱琪斥資學做老闆唔怕蝕：俾人呃好過咩都唔做！

去年與太陽娛樂完約後，薛凱琪（Fiona）毅然成立了個人工作室，令身兼歌手、演員、時網品牌老闆嘅她多了另一個身份，她以精神分裂總結過去大半年的感覺，雖然遇上了不少打擊以及波折，但對薛凱琪而言，這些是有錢都買唔到的經驗。「身邊都有朋友問點解我可以咁無懼，我覺得喺仲可以衝時，就唔好誋咁多嘢，衝咗先。」

用半年時間學習如何運作一間公司，薛凱琪最大的得益應該是學會了體諒。「以前成日都會追人比劇本或者rundown，但而家會明白大家都有為自己嘅崗位而努力。」（梁碧玲攝）

以美麗去形容學習的薛凱琪，去年她為了學做生意，於是成立了個人工作室。「以前我好任性、好藝術家，所有嘢都憑感覺去走，但當真係去做生意時都要公司take balance，係未有啲job都要接下，畢竟藝術家都係要開飯。」學睇合約、了解演唱會的製作當然並非一學就識，興幸過程中有不少朋友指導。「過去嘅兩間經理人公司都好支持我，fans亦好錫我，因為咁先令我有本錢去任性地開公司，呢9個月賺嘅錢全部都係我自己，哈哈！一切都係fans同公司造就，確實地係好感動。」



一講到過去9個月所賺嘅錢唔使分佣，薛凱琪即時開心晒。（梁碧玲攝）

「其實無嘢係無可能，我從來無諗過要開公司，但如果驚的話證明你未夠愛，呢半年我學識只要有恆心，唔使驚，去試去做，個天比得你，一定係覺得你做得掂，所以而家變咗女強人。」37歲的薛凱琪認為如果再唔衝的話，大概沒有再衝的勇氣，因為人愈大愈多顧慮，自認無懼的她，認為「比人呃」總好過「咩嘢都唔做」。更何況，20歲做模特兒賺錢養自己，繼而養起成頭家嘅佢，堅硬過男人！雖說喜歡做一家之主、女強人，但她對老婆、媽媽一職深感興趣。「而家學做生意係老闆，但可能我將來係上市公司老闆呢！邊個會知？我仲未開藝術展、又想做導演，薛凱琪真係唔好咁早死，哈哈！雖然以上可能會肥佬或蝕錢，但起碼都叫試過。」



為個人品牌擔任model是常識吧。(IG圖片)

回復自由身後，薛凱琪的影視部分依然繼續，唯獨音樂似乎靜止了。幸好，八月她將與Dear Jane舉行音樂會《ON THE ROCKS》，而再之後，她將會與唱片公司合作，預計明年舉行演唱會。「喺出歌之前做呢個音樂會，對我嚟講係一個bouns track。」既然是bouns，那是否說明音樂會的歌單可以很精彩呢？薛凱琪的《男孩像你》換上Dear Jane演繹又會是什麼感覺呢？「做騷最好睇係睇到啲耳熟能暢嘅嘢，我都有諗如果Dear Jane唱我啲少女情懷歌會點，都幾得意，近年來Dear Jane有好多好聽的情歌，由我去翻唱都有好多選擇。」

10年後再次合作，Dear Jane與薛凱琪都十分期待。(梁碧玲攝)

薛凱琪早年先後與Dear Jane簽約華納，也在十年前一齊開過音樂會，今次再聚，無論聲線或態度都成長了不少，薛凱琪期待為樂迷帶嚟瘋狂的晚上。「經歷過好多嘢之後，其實無論聲線、唱歌內容都唔同晒，我好享受而家嘅自己， 覺得而家嘅薛凱琪更有趣，以前就係……我覺得自己好有趣囉，而家係真心有趣，因為見過好多、試過好多，自己識得去選擇。」

Dear Jane X Fiona 《On the Rocks》Live

日期︰2019年8月6日

時間︰晚上8點

地點︰香港會議展覽中心HALL 5BC