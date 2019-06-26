【殘影空間】鄧麗欣幫大學生惡補演技　自爆拍戲拍到傻傻哋

由鄧麗欣、姜皓文、袁富華、謝君豪、張健聲、蔡瀚億（BabyJohn）、凌文龍及余香凝等主演的新劇《殘影空間》最近正式煞科，其中鄧麗欣和謝君豪在完成所有戲份前，便到演藝學院拍攝一場「大學座談會」戲，飾演主持的陳嘉倩向兩人詢問不同的心理學問題，與他們探討人性善惡，而現場除了找來半百臨時演員參與，亦邀請了21位正牌大學生，體驗電影拍攝的過程。

鄧麗欣（右）和謝君豪（左）在《殘影空間》中分別飾演法醫精神科醫生和心理醫生。（《殘影空間》花絮）

拍攝完成後，鄧麗欣與謝君豪特地抽空與這群大學生「補課」，不但分享拍戲心得，又不斷與學生開玩笑，令整個演講廳充滿笑聲。謝君豪問學生拍攝過程是否「好眼瞓」，鄧麗欣即笑指聽到有女學生「瞓到有鼻鼾」，嚇到一位女學生即耍手擰頭：「起初以為可以做到自己嘢，不過看到拍攝時現場氣氛很緊張，自己也很投入。」謝君豪反問她是否本身打算拍住戲做功課時，女學生即否認：「我本想溫書，不過之後好投入。」令鄧麗欣忍不住大讚她有潛質做演員。

一班有份參與拍攝的真大學生與鄧麗欣、謝君豪一起合照。（《殘影空間》花絮）

其後，有學生問鄧麗欣拍攝電影前有否了解精神病的例子，鄧麗欣答謂：「有呀，因為香港人特別多潛藏嘅抑鬱，身邊朋友亦曾經有，都有問過他們去睇醫生時，醫生會問什麼，還有他們平時的想法去了解一下。」她又自嘲自己近日「傻傻哋」︰「這段時間我不斷看關於殺人犯同精神病患的訪問片，睇到自己都有點傻傻哋。」謝君豪即說︰「原來你都有精神病！」